Kiinalainen virkamies: Länsimaat käyttävät kristinuskoa horjuttaakseen Kiinaa

Kiinan kommunistinen ateismi - siis Kiinan valtiouskonto - horjuttaa ihmisoikeuksia koko maailmassa sekä varsinkin Kiinan miehittämillä alueilla ja valtioissa kuten Tiibet, jossa budhalaiset munkitikin on tapettu.

Nyt on islaminuskoisten Uiguurien vuoro tulla '' uudelleen koulutetuiksi '' pakolla - tai kuolla kansanmurhien / uskonvainojen uhreina Kiinan vankileireillä. Heitä on niillä jopa miljoonia.