Kiina, Venäjä ja Iran harjoittelevat yhteisiä merioperaatioita Intian valtamerellä – Kiinan ensimmäinen itse rakennettu lentotukialus palvelukseen

Nuiden kolmen valtion harjoituksissa ja tulevassa yhteistyössä on se ratkaiseva heikkous että kaksi suurvaltaa ei pysty olemaan samassa liittoumassa venäjä ei kestä sitä tosiasiaa että kiina on paljon suurempi tekijä nykymaailmassa eikä venäjä pääse enään koskaan sen kaltaiseen asemaan kuin usa ja kiina ovat ja tulevat olemaan. venäjän rooli on juoksupojan asemassa jos mielii kiinan kanssa yhteiseen liittoon mutta tämähän ei onneksi passaa heille.