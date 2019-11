Kiina vaatii kovempia otteita Hongkongissa – Kiina-mielistä poliitikkoa puukotettiin kampanjatilaisuudessa

Puh & Co. pitäisi lyödä vähän jarrua oman maansa ongelmiin. Kovasti huudellaan puukotuksista kun samaan aikaan valtio systemaattisesti vainoaa eri uskontoryhmiä passittaen näitä "uudelleenkoulutusleireille" ja elintenluovutusbisnes kukoistaa kun saadaan tuoretta tavaraa ko. leireiltä kaikille halukkaille.

Mutta helpointa on kieltää oman maan kansanmurhat vaikka niistä on todisteita, silminnäkijälausuntoja ja todistuksia roppakaupalla. Suurin osa isoista maista ei kehtaa ruveta tukkanuottasille asiasta kun talous kärsii jos kauppasota nousee asian vuoksi.