Kiina syytti tilastovirhettä ja alensi arviotaan koronaviruksen uhrien määrästä – uusia tartuntoja noin 5  000

Näyttää siltä että miltei kuukauden karanteeni tarvitaan varmistamaan ettei tauti iske jos henkilö on altistunut virukselle.

Tähän asti karanteeniajat on olleet noin kaksi viikkoa, mutta joillain oireiden esilletuleminen näyttää kestäneen 24 vuorokautta.

Parantuneita on virallisesti kait reilut 6000 ja sairastuneita reilut 60000 eli parantuneiksi ei ole kauhean paljon vielä voitu "julistaa".

Ymmärrettävää on että karanteeneja on vaikea saada toteutumaan (kerrostalojen ulko-ovia naulataan ja hitsataan kiinni) ja jossain vaiheessa on pakko luovuttaa ja päästää tehtaat ja ruokatuotanto käynnistymään.