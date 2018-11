Kiina on elinsiirtomatkojen kohde – Siirtoelimen saa jopa muutamassa tunnissa, koska ne ovat kirurgien mielipidevangeilta leikkaamia elimiä

Mielipidevankeihin kohdistuvia elinryöstöjä tutkinut yhdysvaltalainen toimittaja Ethan Gutmann kävi Helsingissä kertomassa Kiinan julmasta elinsiirtokoneistosta.

Kiinassa tehdään vuosittain jopa 100 000 elinsiirtoa. Asiasta tekee karmaisevan ihmisoikeusloukkauksen ja massamurhan se, että pääosa siirtoelimistä on tutkimusten mukaan otettu mielipidevangeilta, eläviltä ihmisiltä.

Erityisesti elinryöstöjä on Kiinassa tehty valtion vainoamien Falun Gongin harjoittajille.

Yhdysvaltalainen tutkiva journalisti Ethan Gutmann tutki seitsemän vuotta elinryöstöjä Kiinassa ja tutkimustyön tuloksena hän kirjoitti Kiinan vuosikausia kestäneestä massamurhasta vuonna 2014 julkaistun kirjan.

Gutmann oli kertomassa elinryöstöistä tiistaina eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa, jonne eduskunnan ihmisoikeusverkosto oli hänet kutsunut.

Gutmann on käynyt puhumassa elinryöstöistä useissa Euroopan maiden parlamenteissa, Euroopan parlamentissa ja Yhdysvaltojen kongressissa. Aihe on ajankohtainen, koska elinryöstöjä tutkimaan on asetettu itsenäinen tuomioistuin.

Syyttäjä Sir Geoffrey Nicen johtama 7-jäseninen tuomioistuin Lontoossa aloittaa todistajien julkisen kuulemisen joulukuussa. Nice johti Serbian entisen presidentin Slobodan Miloševićin syytetoimia, kun oli töissä entisen Jugoslavian kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 1998–2006.

Kaksi vuotta sitten kesällä julkaistiin noin 600-sivuinen Bloody Harvest -tutkimusraportti, kun Gutmann ja niin ikää elinryöstöjä tutkineet ihmisoikeusjuristi David Matas ja Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour yhdistivät voimansa.

Virallinen Kiina on kiistänyt laittomuudet

Kiina kertoi vuonna 2015, että maassa ei käytetä laittomia siirtoelimiä. Aiemmin Kiina oli myöntänyt, että teloitetuilta rikollisilta on otettu elimiä, koska Kiinassa laki sallii rikollisten kuolemantuomiot. Kiinan mukaan elinsiirtoja tehdään vuosittain vain noin 10 000 – 15 000 ja elimet ovat peräisin tehohoidossa olleilta, aivokuolleilta potilailta.

Gutmannin mukaan virallisen Kiinan vakuutus ei pidä paikkaansa. Elinryöstöt jatkuvat entiseen malliin ja uhreina ovat ennen kaikkea mielipidevangit.

– Mielipidevangit ovat kertoneet, että heiltä on otettu säännöllisesti verikokeita ja dna-kokeita, Guttman kertoo.

Koska mielipidevangeilta saadaan koko ajan tuoreita elimiä, Kiina on voinut järjestää Gutmannin mukaan potilaille siirtoelimen hyvin nopeasti, jopa muutamassa tunnissa. Esimerkiksi Suomessa potilas voi joutua odottamaan sopivaa elintä jopa useita vuosia. Elinsiirtobisnes on Kiinalle tuottavaa.

– Mielipidevangin munuaiset ja keuhkot ovat 225 000 dollarin (vajaa 200 000 euroa) arvoiset, Gutmann kertoi.

Tilaisuudessa myös puhunut Marja Heinonen-Guzejev Lääkärien sosiaalinen vastuu -yhdistyksestä kertoi, että Yhdysvaltojen jälkeen Kiinassa tehdään maailmassa eniten elinsiirtoja. Kiinasta on tullut elinsiirtomatkojen kohde. Esimerkiksi Espanja, Italia, Israel, Norja ja Taiwan ovat jo säätäneet lain, jolla estävät kansalaisiaan menemästä elinsiirtoihin Kiinaan. Kanadan senaatti hyväksyi lokakuun lopulla lakiesityksen laittoman elinkaupan torjumiseksi.

Elinryöstöjä jo 1990-luvulla

Kansalaisinfon tilaisuuden lopuksi näytettiin Britannian yleisradioyhtiön BBC:n ohjelma, jossa Gutmannin lisäksi oli haastateltavana kiinalainen entinen kirurgi Enver Tohti.

Tohti kertoi vuodesta 1995, jolloin vastaava kirurgi pyysi häntä kokoamaan 6–7 hengen joukon kenttätöihin. Tohti kuuli kirurgiryhmänsä kanssa laukaukset ja kiirehti poistamaan uhreilta elimet heti teloituksen jälkeen. Uhrit oli ammuttu niin, että sisäelimet eivät olleet vaurioituneet.

– Ette olleet Kiinassa tuohon aikaan. Olimme aivopesukoneiston uhreja. Uskoimme, että kuolemaan tuomitut ovat pahoja ihmisiä ja ajattelimme tekevämme työtä isänmaan edun puolesta, Tohti sanoo ohjelmassa.