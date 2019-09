Kiina mainostaa "väkivallatonta" Hongkong-strategiaansa yllättävässä paikassa, suomalaisessa lehdistössä – päätoimittaja perustelee julkaisupäätöstä

Jokapuolella maailmaa noin isoihin mielenosoituksiin puututaan. Se on niin totisen toti. Syyttää saa Hong Kongin entistä omistajaa, kuten niin paljosta muustakin sen julmetun siirtomaavallan ajan peruina. On varmasti vaikeaa sisäistää kuuluvansa Kiinaan, mutta se vaan on niin. On turhaa vetää Venäjä tähän mukaan, lue Ranskan keltaliiiveistä ja poliisien reaktioista, sekin on tapahtunut ja tulee tapahtumaan uudelleen jos tarvitaan. Hong Kongin pitää nyt rauhoittua.