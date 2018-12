Kiina ja Yhdysvallat alustavaan tullisopuun – 90 päivää aikaa solmia pysyvämpi sovinto

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ovat päässeet alustavaan sopuun maiden kauppasuhteiden parantamisesta. Presidentit tapasivat Argentiinassa G20-kokouksessa.



Trump on suostunut siihen, että kiinalaisten tavaroiden tullit eivät nouse 25 prosenttiin ensi vuoden alussa. Kiina puolestaan ostaa Yhdysvalloista "merkittävän määrän" maatalous-, energia- ja teollisuustuotteita.



Sopu on toistaiseksi väliaikainen. 90 päivän kuluessa maiden pitäisi päästä pysyvämpään sovintoon, jotta koko maailmantalouteen vaikuttavat kauppasuhteen paranisivat. Yhdysvaltojen ja Kiinan tulehtunut kauppasuhde on aiheuttanut epävarmuutta maailmanlaajuisesti.



Trump on kommentoinut sopimuksen Kiinan kanssa olevan "uskomattoman hyvä" ja auttavan erityisesti Yhdysvaltojen vaikeuksissa ollutta maataloutta. Esimerkiksi soijapapujen vienti Kiinaan on kärsinyt kauppakiistan seurauksena.



Aiemmin syyskuussa Trump asetti kiinalaisille tuotteille 10 prosentin tullin ja vastavetona Kiina asetti oman tullinsa yhdysvaltalaisille tuotteille. Tämän seurauksena monet tuotteet ovat kallistuneet ainakin Yhdysvalloissa.