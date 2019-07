Keskiamerikkalaiset liittyvät Yhdysvaltoihin vievään karavaaniin toiveenaan parempi tulevaisuus

Maahanmuuttajia vai pakolaisia?

Moni Yhdysvaltoihin Keski-Amerikasta saapuvista hakevat turvapaikkaa.

Turvapaikanhakijoiden on kuitenkin täytettävä kriteerit saadakseen pakolaisstatuksen ja luvan jäädä maahan.

Yhdysvalloissa pakolainen on ihminen, jolla on erityinen humanitäärinen syy hakea pakolaisstatusta. Pakolaiseen on kohdistunut vainoa tai hänen on tarvinnut pelätä elämänsä puolesta.

Taloudelliset syyt eivät riitä pakolaisstatuksen saavuttamiseksi Yhdysvalloissa, niin kuin ei Suomessakaan.

Laillinen maahanmuuttaja taas tarvitsee viisumin, päästäkseen Yhdysvaltoihin.

Viisumikriteerit vaihtelevat maasta riippuen. Yhdysvaltoihin on saatavilla viisumeita esimerkiksi opiskelua tai työntekoa varten. Silloin on kuitenkin oltava opiskelu- tai työpaikka tiedossa.

Jos henkilöllä ei ole viisumia, eikä hän täytä pakolaisstatuksen kriteereitä, on hän maahan päästessään laiton maahanmuuttaja.

Yhdysvaltojen hallitus arvioi 2018, että vuonna 2015 maassa oli noin 12 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa.