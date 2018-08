Aivan normaalia vaihtelua, johon on vain sopeuduttava. Ihminen on selvinnyt jollakin populaatiolla lukuisista jääkausista ja selviää vastakin. Hiilidioksista ei ole tässä syntipukiksi. Sopeutuminen on aina vaan hankalampaa, mitä enemmän kuluttavia ihmisiä on ja mitä vähemmän helppoja fossiilisia polttoaineita on käytettävissä.