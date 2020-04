Kennedyjen kirous ei näytä hellittävän – nyt etsitään Robert Kennedyn kadonnutta tyttärentytärtä ja tämän pientä poikaa

Deep State siellä mahdollisesti nyt yrittää vielä viimeisillä voimillaan tehdä temppujaan. Jostain syystä juurikin Kennedyt ovat olleet tuon globaalin negatiivisen eliitin silmätikkuna jo vuosikymmenet.

Arvioni mukaan se mitä pahalle eliitille on parhaillaan tapahtumassa, ei voi mikään voima maailmassa estää. Tämä ajanhetki on Deep Staten tai eliitin (ihan mitä termiä haluat käyttää) loppu. Toivottavasti Hyvät Tyypit saavat Kennedyt pelastettua, mutta vaikka eivät saisikaan, se on eliitin loppu siitä huolimatta. Jopa Azteekit ennustivat juurikin tämän vuositahennan alun olevan pahan loppu ja hyvän alku. Azteekit antoivat meille vihjeen siitä mistä tunnistamme että aika on yllämme sitten kun se on. Oletteko kuulleet "sinisestä komeetasta" tai jostain sellaisesta kirkkaasta tavallisesta poikkeavasta joka on saapumaisillaan yölliselle taivaallemme? Azteekit jättivät meille mahtavan vihjeen eli heidän tarkoittamansa hetki on koittanut kun "sininen komeetta" näkyy taivaalla. Hyvät ystävät, se on nyt, se todellakin on nyt. Eliitti goes down.