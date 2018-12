Kävi brexitin kanssa miten tahansa, Britannia jakautuu vuosiksi eteenpäin – ”Niin se vain menee, kun järjestää kansanäänestyksen tällaisesta asiasta”

Brexit-sopimuksesta piti äänestää parlamentissa tänään. Äänestyksen sijaan pääministeri Theresa May yrittää nyt hakea EU:lta lisätakuita muun muassa kiistanalaiseen Irlannin rajakysymykseen. Kansa sen sijaan haluaisi selkeitä päätöksiä – suuntaan tai toiseen.

Vaatimukset Lontoon Westminsterissä sijaitsevan parlamenttitalon edessä eivät hiljene.

Yhdet vaativat tiistaina välitöntä eroa Euroopan unionista, toiset taas yrittävät vakuuttaa muita siitä, että brexit on kammottava virhe.

– Katsoin eilen naama liimattuna televisioon, kun Theresa May teki valtavan virheen. Se on aivan päätöntä, ihan kuin demokratia olisi kuollut. Kuinka se on madollista maailman vanhimmassa parlamentissa, kysyy Birminghamista Lontooseen saapunut Jude Williams.

Williams uskoo, että ne jotka ovat brexitin puolella, ovat naiiveja uskoessaan siihen, että Britannia voisi vain lähteä EU:sta ilman seuraamuksia.

– Jos lähdemme ilman mitään sopimusta, siitä tulee katastrofi. Ilman sopimusta olemme jumissa satamissa, emme saa enää sitä kauppatavaraa, johon olemme tottuneet vuosikymmeniä. Miten käy ruualle, lääkkeille ja verelle? Tälläkään hetkellä meillä ei ole tarpeeksi verta Britanniassa, koska sen hankinta on ulkoistettu ulkomaille. Miten sitten käy, kun veri loppuu sairaaloista?

Williamsin mukaan ainoa oikea ratkaisu olisi nostaa esille artikla 50, jonka avulla Britannia voisi peruuttaa koko brexitin.

EU-tuomioistuin linjasi maanantaina, että Britannia voi halutessaan perua brexitin ilman, että muut jäsenmaat voivat vaikuttaa asiaan.

– Mayn täytyy vain todeta Euroopan komissiolle, että tähän on tultava loppu. Meidän on selvitettävä tämä keskenämme, koska maamme on yksi iso sotku. Hyppääminen kielekkeeltä ei ole oikea ratkaisu, Williams sanoo.

“Hiljainen enemmistö on puhunut”

Vaikka parlamenttitalon edessä liehuvat EU:n liput, lähes yhtä näkyvää mielenosoitusta johtavat brexitin kannattajat. He puhuvat itsestään kansan enemmistönä, 17,4 miljoonana äänenä.

– Äänestimme lähdön puolesta, mutta valitettavasti on ihmisiä, jotka haluavat estää demokraattisen äänestystuloksen toteutumisen. Mutta he eivät pääse pälkähästä, koska ihmiset nousevat vastarintaan, toteaa lontoolainen Sandy.

Sandyn mukaan brexit on ainoa oikea mahdollisuus saada Britannialle takaisin sen menettämä valta.

– Olemme itsenäinen maa ja haluamme takaisin lakimme, rahamme ja rajamme. Kyse on demokratiasta.

Sandy Lontoosta ja Peter Hartfordshirestä sanovat, että brexit on jakanut kansan kahtia. Se ei kuitenkaan ole heidän mielestään syy vetäytyä brexitistä.

Sandy ja hänen kanssamielenosoittajansa Peter ymmärtävät, että kiperä kysymys on jakanut kansan kahtia. Se ei kuitenkaan heidän mielestään ole syy vetäytyä siitä, mistä kansa on jo äänestänyt.

– Varmasti tulee olemaan ongelmia ja joudumme kärsimään, mutta tiesimme sen jo silloin, kun äänestimme. Muutaman vuoden kärsimys on sen arvoista, koska tulevaisuus on se, millä on väliä. Uskon myös, että muut Euroopan maat seuraavat perässämme, Peter toteaa.

– Valitettavasti kansamme on jakautunut ja kestää kauan, ennen kuin paranemme, mutta niin se vain menee, kun järjestää kansanäänestyksen tällaisesta asiasta.