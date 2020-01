Kataib Hizbollah -liike täytti Pohjois-Irakissa Isisin jättämän tyhjiön

Yhdysvallat iski Kataib Hizbollahin kohteisiin sen jälkeen kun amerikkalainen siviilityöntekijä oli surmattu.

Islamilainen valtio (Isis) -järjestön kukistuminen Pohjois-Irakissa loi alueelle tyhjiön, jota täyttämään on ryhtynyt Kataib Hizbollah (Jumalan puolueen prikaatit) -järjestö.

Viimeisten kahden kuukauden aikana tämä Iranin tukema järjestö on tehnyt rakettihyökkäyksiä alueella oleviin amerikkalaistukikohtiin, joista suurin hyökkäys oli viime perjantaina.

Hyökkäyksessä kuoli amerikkalainen siviilityöntekijä ja loukkaantui neljä amerikkalaista sotilasta. Yhdysvaltain asevoimat reagoi tähän tekemällä sunnuntaina ilmaiskuja järjestön tukikohtiin Pohjois-Irakissa ja Syyriassa.

Yhdysvaltain iskuissa kuoli ainakin 25 ihmistä ja loukkaantui 51.

Iran varoitti Yhdysvaltoja seurauksista

Kataib Hizbollahia tukeva Iran hermostui iskuista ja varoitti Yhdysvaltoja "seurauksista".

Iranin ulkoministeriön tiedottajan Abbas Mosavin mukaan Yhdysvallat on "avoimesti osoittanut tukensa terrorismille ja näyttänyt miten se laiminlyö valtioiden itsenäisyyttä ja kansallista suvereniteettia".

Sunnuntaiset iskut olivat Yhdysvaltain ensimmäiset aseelliset reaktiot Kataib Hizbollahia vastaan.

Yhdysvallat puolestaan kertoi, että iskut järjestöä vastaan olivat onnistuneet, mutta että "lisätoimia" voidaan vielä tarvita Yhdysvaltain intressien turvaamiseksi alueella.

– Me emme siedä sitä, että Iranin islamilainen tasavalta ryhtyy toimiin, jotka panevat amerikkalaiset miehet ja naiset vaaraan, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo toimittajille Reutersin mukaan sen jälkeen kun hän oli tavannut presidentti Donald Trumpin.

Kataib Hizbollahin johtaja Abu Mahdi al-Mohandes varoitti Yhdysvaltain iskujen jälkeen, että "marttyyrien veri ei vuotanut turhaan". Hän sanoi järjestön iskevän voimakkaasti amerikkalaisia joukkoja vastaan Irakissa.

Läheiset suhteen Iranin Vallankumouskaarteihin

Kataib Hizbollah on BBC:n mukaan voimakas irakilainen miliisiryhmä, joka saa taloudellista ja sotilaallista tukea Iranilta.

Yhdysvallat on vuodesta 2009 pitänyt Kataib Hizbollahia terroristiorganisaationa ja ryhmän johtajaa Mohandesia "globaalina terroristina", joka uhkaa Irakin rauhaa ja vakautta.

Ryhmällä on Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin mukaan "vahvat suhteet" Iranin Vallankumouskaarteihin ja kaartien ulkomailla toimiviin Quds-joukkoihin. Kataib Hizbollah on Pentagonin mukaan "jatkuvasti saanut tappavaa apua ja muuta tukea Iranilta, jota se on käyttänyt hyökätäkseen" Yhdysvaltain johtamaa liittoumaa vastaan Irakissa.

Trumpin hallinnon mukaan Quds-joukot ovat Iranin johtava mekanismi Lähi-idässä toimivien terroristiryhmien tukemisessa.

Iranin ja Yhdysvaltain väliset jännitteet ovat olleet nousussa sen jälkeen kun Trump veti Yhdysvallat pois vuonna 2015 solmitusta Iranin ydinsopimuksesta. Tästä on ollut vakavia seurauksia Iranin taloudelle.

Irak, joka on sekä Yhdysvaltain että Iranin liittolainen, on löytänyt itsensä vaikeasta tilanteesta. Tuhannet ihmiset ovat protestoineet Irakin kaduilla viime kuukausina Kataib Hizbollahin ja muiden Iranin tukemien ryhmien vaikutusvaltaa vastaan.