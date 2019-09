Kapinaliike Britannian pääministeriä vastaan onnistui junailemaan brexitin lykkäysäänestyksen, parlamentti otti työjärjestyksen käsiinsä hallitukselta

Britannia sai hengähdystauon, kun kovan eron uhka väistyy hetkeksi, arvioi tutkija Timo Miettinen. Uudet vaalit voivat antaa Johnsonille vahvemman mandaatin.

Britannian parlamentin alahuone äänestää keskiviikkoiltana laista, joka pakottaa hallituksen hakemaan lisäaikaa EU:lta brexitin toteuttamiselle. Parlamentti päätyi hätätilamenettelyyn eli yhdessä illassa läpivietyyn lakialoitteeseen, koska pääministeri Boris Johnson jäädytti parlamentin toiminnan viideksi viikoksi.

Lakialoitteen mukaan hallituksen on haettava brexitille lisäaikaa ensi vuoden tammikuun 31. päivään saakka, elleivät kansanedustajat hyväksy uutta erosopimusta tai äänestä sopimuksettoman eron puolesta 19. lokakuuta mennessä, kertoi BBC. Äänestys käydään Suomen aikaa noin klo 21 illalla.

– Britannia saa hengähdystauon, joka avaa uusia ovia tilanteessa, jossa kova ero näytti jo hyvinkin todennäköiseltä, sanoo tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta

Ensi viikolla alkavan istuntotauon tarkoitus oli estää parlamenttia puuttumasta brexitin loppuunsaattamiseen. Johnson on vakuuttanut toistuvasti, että Britannia eroaa EU:sta 31. lokakuuta mennessä erosopimuksella tai ilman.

Opposition lakialoitteeseen yhtyi 21 konservatiivipuolueen edustajaa, jotka Johnson uhkauksensa mukaan erotti puolueesta äänestyksen jälkeen. Parlamentti päätti tiistai-illan äänestyksessä äänin 328–301 ottaa työjärjestyksen käsiinsä hallitukselta.

Labour taipunee vaaleihin

Pääministeri Johnson on ollut lokakuun takarajan suhteen ehdoton. Hän on käyttänyt sitä valttikorttinaan, joka on tehnyt kovan eron uhkan todelliseksi.

– Tällä tavalla Johnson on hakenut ratkaisua jotain kautta: EU:ta taipumista erosopimuksen myönnytyksiin, erosopimuksen läpimenoa parlamentissa tai brexitin läpivientiä kovan eron kautta. Nyt Johnsonia turhauttaa, että kun takaraja näyttää venyvän, EU:n ei tarvitse antaa myönnytyksiä, Miettinen sanoo.

Johnson on sanonut ehdottavansa uusia vaaleja, koska parlamentti sai työjärjestyksen haltuunsa. Siihen hän tarvitsee kahden kolmasosan enemmistön parlamentista. Oppositiojohtaja Jeremy Corbyn on BBC:n mukaan sanonut työväenpuolueen valmistautuvan yleisvaaleihin.

– Labour tulee suostumaan uusiin vaaleihin jollain aikataululla, Miettinen sanoo.

Vaalit voivat vahvistaa Johnsonia

Äänestys tekee uusintavaaleista todennäköisemmät. Parlamenttivaalit olisivat Britanniassa kolmannet neljän vuoden sisällä. Miettisen mukaan nykyisen tilanteen pohjalta ei voida sanoa, että brexit lähtisi niiden mukana peruutusvaihteelle.

– Ei ole varmuutta siitä, että työväenpuolue voittaisi ohjelmalla, jossa uusi sopimus alistetaan kansanäänestykselle. Johnsonin linja voisi saada kansan parissa entistä kovemman kannatuksen, jolloin brexit viedään läpi sopimuksella tai ilman mahdollisen lisäajan jälkeen, hän arvioi.

Johnsonin junailema parlamentin pidennetty istuntotauko on yhä voimassa. Parlamentti palaa 14. lokakuuta, ellei lakiesitystä uusista vaaleista saada vietyä läpi. Jos uudet vaalit tulevat, istuntokausi perutaan.