Kansanedustajat yrittävät estää brexitin ilman sopimusta – Britannian parlamenttiin tuodaan maanantaina kaksi uutta lakialoitetta

Kertaakaan en ole ollut aikuisen elämäni aikana näin onnellinen kuin juuri nyt. Minä kuulun siihen porukkaan joka on nähnyt aina valheiden läpi eli EU ja globalismi ovat todellakin pahan ideologioita. EU on samanlainen systeemi kuin Neuvostoliitto ja kommunistinen Kiina eli ylimmät johtajat valitaan epädemokraattisesti ilman vaaleja. Tämä on kuin globalistien oppikirjasta jonka mukaan kansoilta on poistettava valta päättää asioista.

EU lahoaa nyt pystyyn silmiemme edessä ja britit lähtevät EU:sta ilman sopimusta täydellä varmuudella. Vaikka eliitti tässä vielä yrittää kenkuroida, niin sellaista elitistiä ei löydy koko britanniasta joka rohkenisi ottaa riskin siitä, että myös britit vetävät keltaliivit ylleen ja täyttävän Lontoon kadut kuten jo kymmenettä viikkoa putkeen Pariisissa. Katsokaas siinä hommassa kaatuisi samalla aivan kaikki monarkiaa myöten.

Meidän eurooppalaisten tulevaisuus on aito vapaus ja rakkaus ja nyt nautitaan kun juuriaan myöten mätä, korruptoitunut ja negatiivinen EU kaatuu. Tätä parempaa aikaa ei ole ollut koskaan olla elossa ja todistaa tämä kaikki ihmiskunnan vapautuminen omin silmin. Ne puhuvat näistä tapahtumista vielä tuhannen vuoden kuluttuakin.