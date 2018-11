Kansanedustaja Mika Niikko: Malesiassa pidätetyt suomalaiset vapautetaan huomenna

Malesian viranomaiset ovat vahvistaneet, että he vapauttavat pidättämänsä suomalaisryhmän ilman oikeudenkäyntiä, kertoo kansanedustaja Mika Niikko (ps.).

Niikon mukaan nelihenkinen suomalaisryhmä karkotetaan Malesiasta tiistaina. He saapuvat Suomeen keskiviikkona.

– Saamieni tietojen mukaan he ovat hyvässä kunnossa, Niikko sanoo.

Suomalaisryhmä pidätettiin viime viikon tiistaina turistialueella Langkawin saarella. Mediatietojen mukaan suomalaisten kerrottiin jakaneen kristillistä materiaalia, ja siten heidän epäiltiin rikkoneen maan lakia.

Malesiassa yli 60 prosenttia väestöstä on muslimeja, ja uskonto on maassa hyvin arkaluonteinen asia.

Yksi ryhmän jäsenistä on Niikon kampanjapäällikkö Timo Valtonen. Kansanedustaja on ollut mukana ryhmän vapauttamiseen tähtäävissä toimissa. hänen mukaan vapauttaminen on suuri voitto.



– Olin enemmän kuin huolissani, kun kuulin heidän pidättämisestään. Rikoksesta, josta heitä syytettiin, voidaan tuomita kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Niikko alkoi heti pidätystiedon saatuaan kerätä tiimiä, jonka avulla oli tarkoitus saada heidät vapaaksi. Aikaa tiimillä oli seitsemän päivää. Suomalaisryhmä pidätettiin viikko sitten tiistaina.