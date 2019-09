Kansan mielipide on kääntymässä Trumpin virkarikostutkinnan puolelle, sanoo edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi – "Tämä on niin selvää"

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen, demokraatti Nancy Pelosin mukaan heillä on tällä hetkellä kansan tuki republikaanipresidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnalle.

Yhdysvaltain edustajanhuoneen puhemies Nancy Pelosi kertoi lauantaina, että yleinen mielipide on nyt presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinnan puolella, kun Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin keskustelut paljastuivat.

Demokraatti Pelosi kertoi aiemmin viikolla tukevansa tutkimuksia Trumpia vastaan. Republikaanipresidentti Trumpin katsotaan yrittäneen kerätä ulkomailta tukea uudelleenvalintaansa varten kyseenalaisin keinoin.

Pelosi on suhtautunut aiemmin virkarikostutkintaan varovaisesti jopa Robert Muellerin Venäjä-selvitysten aikaan, mutta katsoo tilanteen muuttuneen tuoreimman paljastuksen myötä.

– Yhdysvaltain presidentti käyttäisi amerikkalaisten veronmaksajien maksamaa sotilasvoimaa painostaakseen toisen maan johtajaa, ellei hän tekisi poliittista palvelusta – tämä on niin selvää, Pelosi totesi Austinissa Texasissa lauantaina.

Demokraattien varovaisuuden syynä on aiemmin ollut se, että Trump pystyy vaalikampanjassaan ottamaan kaiken ilon irti mahdollisesta virkasyytteestään.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi sanoi, että kansan mielipide on nyt virkarikostutkinnan puolella. KUVA: MICHAEL REYNOLDS

Trump pyysi aloittamaan tutkinnan Bideniä vastaan

Puhelussa 25. heinäkuuta Trump pyysi ukrainalaiskollega Zelenskyiä aloittamaan tutkinta demokraattien Joe Bideniä ja hänen poikaansa Hunter Bideniä vastaan. Molemmat ovat työskennelleet ukrainalaisessa energiayhtiössä.

Joe Biden on yksi lukuisista demokraattien esivaaliehdokkaista, joista valitaan puolueen haastaja Trumpia vastaan ensi vuoden presidentinvaaleihin. Biden on yksi ennakkosuosikeista demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Virkarikostutkinta näkyy vaalitaistelussa

Trump on kiistänyt virkarikossyytökset ja pitää niitä "noitavainona". Demokraattien mukaan Trump on vaarantanut kansallisen turvallisuuden ja Yhdysvaltain vaalien uskottavuuden. Kysymys on siitä, saavatko demokraatit tukea virkasyytteeseen myös republikaaneilta.

– Kuten tosiasiat vakuuttavat amerikkalaisia, ne saattavat vakuuttaa myös joitakin republikaaneja, sanoi Pelosi.

Toistaiseksi virkarikostutkinnan aikataulusta ei ole tietoa, sillä tiedusteluviranomaiset keräävät todisteita. Presidentinvaalit lähestyvät koko ajan.

Demokraateissa on sitäkin näkemystä, että heidän täytyy voittaa presidentinvaalit paremmalla politiikalla, eikä luottamalla virkasyytteeseen.

Toisaalta Trumpille mahdollinen virkasyyte voi tietää joka tapauksessa loppua, jos kansan ja republikaanien mielipide kääntyy rajusti häntä vastaan.

Näin kävi presidentti Richard Nixonille Watergate-skandaalin aikaan, kun hän joutui eroamaan vuonna 1974. Nixon erosi jo ennen virkasyytteiden asettamista.

Juttua korjattu 9.51: Nancy Pelosi totesi Trumpin painostaneen, ei syrjäyttäneen, toisen maan johtajaa.