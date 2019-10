Kansainvälisissä rajavalvontaoperaatioissa on tällä hetkellä mukana 11 suomalaista – Avuntarve näkyy etenkin Välimerellä

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin operaatioihin. Myös Suomi voisi tarvittaessa saada apua muilta Euroopan mailta.

Suomesta 11 Rajavartiolaitoksen virkailijaa osallistuu parhaillaan Euroopan meri- ja rajavartioviraston Frontexin operaatioihin ympäri Eurooppaa. Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty kertoo, että Suomi on mukana keskeisissä paikoissa.

– Ehkä tällä hetkellä meidän pääosallistumispainopiste on itäisen Välimeren reitin suunnalla, missä on Kreikan ja Turkin merirajalla ihmisiä tukemassa Frontexin Poseidon-operaatiota.

Euroopassa on tällä hetkellä Suomesta auttamassa rajavartijoita, mutta raskasta kalustoa, kuten laivoja tai lentokoneita, ei tällä hetkellä ole Suomesta mukana operaatioissa.

– On vain yksittäisiä ihmisiä, joilla on erikoiskoulutusta tulijoiden haastattelemiseen, koiraohjaajia ja tämäntyyppisiä, Pitkäniitty sanoo.

Jäsenvaltiot tukevat toisiaan rajavartioinnissa, ja Suomikin voisi tarvittaessa saada Frontexilta tukea vastaavalla tavalla.

Operaatioiden lisäksi Suomi tekee muunlaista yhteistyötä. Suomalaisia on esimerkiksi perehtymässä toimintatapoihin muissa maissa. Pitkäniityn mukaan suomalaisia on esimerkiksi lentokentillä. Paikalla seurataan muutaman viikon ajan, miten työtä tehdään toisessa maassa, opitaan ja yhtenäistetään käytäntöjä.

Rikollisuuden torjunta on yksi ulottuvuus

Britanniassa Essexissä löytyi tällä viikolla 39 ihmisen ruumiit rekan kontista. Kontista löytyneiden epäillään olleen siirtolaisia, jotka pyrkivät Britanniaan salakuljettajien mukana.

Operaatioissa, joihin Rajavartiolaitos osallistuu, on Pitkäniityn mukaan ennen kaikkea kyse rajavalvonnasta. Tehtävänä on huolehtia siitä, että laillisesti rajanylityspaikkojen kautta saapuvat ihmiset pääsevät maahan oikealla tavalla ja mahdollisimman joustavasti.

Lisäksi operaatioissa keskitytään Pitkäniityn mukaan melko usein myös havaitsemaan ja ottamaan kiinni ihmisiä, jotka yrittävät päästä laittomasti EU-alueelle maasto- ja merirajojen kautta. Siten heidät kyetään rekisteröimään ja laittamaan jatkotoimenpiteisiin sen mukaan, hakevatko he turvapaikkaa vai edustavatko he jotain muuta ryhmää.

– Aina, kun me osallistumme mihin tahansa rajavalvontaoperaatioon Euroopassa tai kun teemme sitä täällä kotimaassa, yksi ulottuvuus siinä on rajat ylittävän rikollisuuden torjuminen. Puhutaan esimerkiksi maahantulijoiden salakuljettamisesta, ihmiskaupasta ja muusta vakavasta rikollisuudesta.

Välimeren operaatioissa Espanja, Italia ja Kreikka saavat apua siirtolaispaineeseen

Sisäministeriön mukaan Suomi osallistuu kansainvälisiin operaatioihin aktiivisesti ja lähettää kymmeniä asiantuntijoita Eurooppaan joka vuosi. Rajavartiolaitoksen osallistuminen Frontexin operaatioihin perustuu Pitkäniityn mukaan käytännössä tarpeeseen.

Yhteisissä operaatioissa apua lähetetään jäsenmaihin, joilla on EU:n ulkorajoilla haasteita.

– Isoimmat operaatiot ovat erityisesti tällä hetkellä haastavissa kohdissa.

Tällä hetkellä Välimerellä on käynnissä merioperaatioita, joissa Italia, Kreikka ja Espanja saavat tukea siirtolaisten suhteen. Operaatioita on myös EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Albaniassa.

Itäisen Välimeren reitillä Turkista Kreikkaan on käynnissä yhteisoperaatio Poseidon, keskisen Välimeren reitillä Libyasta Italiaan on operaatio Triton ja Marokon suunnasta Espanjaan kulkevalla läntisen Välimeren reitillä on käynnissä operaatio Indalo.

Myös Puolustusvoimat on ollut mukana kansainvälisissä operaatioissa. Suomalaisia on osallistunut esimerkiksi operaatio Sophiaan, jonka tarkoituksena on torjua ihmissalakuljetusta ja vähentää Eurooppaan suuntautuvaa laitonta siirtolaisuutta.