Kannabiksen laillistaminen muutti suunnan Kanadassa lievästi toivottuun päin, mutta musta pörssi on yhä voimissaan

Kannabiksen laillistaminen ei kitkenyt laitonta kauppaa Kanadassa. Syynä on korkea hinta.

Kanada laillisti kannabiksen vuoden 2018 lokakuussa muun muassa kitkeäkseen mustan pörssin kauppaa ja edistääkseen kansanterveyttä, ja se on johtanut ainakin joiltain osin toivottuun suuntaan.

Pimeä kauppa on kuitenkin edelleen voimissaan, koska kannabiksen hankinta on lähes puolet edullisempaa laitonta reittiä pitkin.

– Laillisen kannabiksen hintojen alentaminen vähentäisi tarvetta mustalle pörssille, sanoo aihetta tutkinut Toronton yliopiston sosiologian apulaisprofessori Akwasi Owusu-Bempah Lännen Medialle.

Hinnan lisäksi mustan pörssin on pitänyt Owusu-Bempahin mukaan voimissaan myös kannabiksen saatavuus.

– Kauppojen lisääminen tarjoaisi mahdollisuuden hankkia kannabista laillisesti ihmisille, jotka ovat valmiita ostamaan sitä. Osa suhtautuu varauksellisesti ”valtion" myymään kannabikseen, hän sanoo.

Ikäihmisten käyttö on kasvanut

Kanadassa kannabista kertoi käyttäneensä kuluvan vuoden heinäkuun ja elokuun välisenä aikana 5,2 miljoonaa kanadalaista. Määrä on sama kuin vuosi sitten.

Kaikkein eniten uusia kannabiksen käyttäjiä on tavattu vähintään 65-vuotiaissa. Näistä käyttäjistä peräti 25 prosenttia ei ole aiemmin käyttänyt kannabista, kun taas esimerkiksi 15–24-vuotiaissa uusia käyttäjiä ei ole käytännössä ollenkaan.

– Yli 65-vuotiaat ovat kasvaneet aikana, jolloin käyttö oli yleistä. Vaikka he eivät olisi käyttäneet aiemmin, saattoivat he olla kiinnostuneita, mutta vastahakoisia, koska se oli laitonta. Nyt he ovat tyytyväisiä voidessaan tehdä niin laillisesti. Moni saattaa käyttää kannabista myös ahdistukseen, uniongelmiin ja kipuihin, Owusu-Bempah sanoo.

Kieltolain ongelmissa korjaamista

Owusu-Bempah vaikuttaa muutoin optimistiselta, mutta erityisesti yhdellä osa-alueella hän näkee parannettavaa.

– Emme ole tehneet riittävästi kannabiksen kieltolain aiheuttamien ongelmien korjaamiseksi. Ihmisiä rangaistiin hallussapidosta sekä muista kannabikseen liittyneistä rikoksista. Rikosrekisterin vuoksi ihmisillä on ollut ongelmia saattaa opintonsa loppuun, työllistyä tai löytää asuntoa, hän sanoo.

Valtio on sallinut armahdukset pienten kannabiksen hallussapitoon liittyvien rikosrekisterimerkintöjen osalta, mutta olisi Owusu-Bempahin mukaan voinut tehdä paljon enemmän. – Esimerkiksi Yhdysvalloissa näitä ihmisiä on työllistetty laillisen kannabismarkkinan pariin. Lisäksi voisimme ohjata osan laillisesta myynnistä saaduista verovaroista yhteisöihin, jotka kärsivät kaikkein eniten kannabiksen ollessa kriminalisoitua, hän sanoo.

Owusu-Bempah muistuttaa, että laillistamisesta on kulunut vasta vuosi ja se on tapahtunut tietyin rajoituksin.

– Olen kuullut joidenkin ihmisten ja organisaatioiden valittavan laillisen markkinan liiallisesta rajoittamisesta, kauppoja ei ole tarpeeksi ja markkinaa kontrolloidaan liikaa. Mielestäni on parempi ottaa maltillinen lähestymistapa. Porttien avaaminen kertaheitolla, sallien täysin avoin kannabiksen myynti sekä markkinointi, johtaisi ongelmiin myöhemmin.