Kanadasta tulee tänään ensimmäinen teollisuusmaa, joka on laillistanut kannabiksen. Tänään voimaan tulevan lain mukaan kannabiksen myyminen, ostaminen ja hallussapito on sallittua aikuisille. Valtaosassa maata ikäraja on 18 vuotta. Lääketieteellinen käyttö on ollut sallittua jo aiemmin.

Kanadaa ennen vain Uruguay on laillistanut kannabiksen käytön kaikkiin tarkoituksiin.