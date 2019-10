Kanadassa alkamassa juuri jännittävä äänestyspäivä: Justin Trudeau joutuu tiukoille parlamenttivaaleissa

Kasvojen värjääminen vuosikymmeniä sitten mustaksi ja muut skandaalit ovat nakertaneet pääministerin suosiota. Maanantain vaaleissa konservatiivit haastavat hänen liberaalipuolueensa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau, 47, ei vielä vuosi sitten olisi voinut kuvitella, että vaalivoiton tavoittelu tämänpäiväisissä parlamenttivaaleissa tuottaisi näin suurta tuskaa.

Neljä vuotta sitten Trudea, entisen pääministerin Pierre Trudeaun poika, nousi takaa-ajajan asemasta vaalivoittoon luvaten uusien tuulien alkavan puhaltaa Kanadassa.

Hän on laillistanut kannabiksen viihdekäytön ja vetänyt tukiohjelman avulla 278 000 lasta pois köyhyydestä. Kauniskasvoisen ja nuorekkaan Trudeaun kuherruskuukautta julkisuudessa kesti peräti kolme vuotta.

Hänestä saattaa kuitenkin tulla 80 vuoteen ensimmäinen istuva pääministeri, joka ensimmäisen kauden jälkeen menettää paikkansa.

Esitti rasistista karikatyyriä

Trudeau on epäonnistunut vaalijärjestelmän uudistamisessa ja maan budjetti ei ole tasapainossa.

Mutta pahimmin Trudeaun mainetta ovat kaihertaneet lukuisat skandaalit, joihin hän on ollut osallisena.

Trudeau rikkoi liittovaltion eettisiä sääntöjä lähtemällä tropiikkiin lomalle ismailiittishiiojen hengellisen johtajan Aga Khanin omistamalle saarelle. Intian matkallaan hän puolestaan tapasi kanadalaisen sikhiseparatistin.

Sitten syntyi poliittinen kriisi siitä, että hän yritti painostaa entistä oikeusministeriä tekemään sopimuksen korruptiosta syytetyn firman kanssa.

Trudeau oli nuorena miehenä pelleillyt juhlissa maalaamalla kasvonsa mustaksi. Nyt tämän rasistisen karikatyyrin esittäminen varjostaa häntä varsinkin, kun hän ei muista, kuinka monta kertaa hän toisti tämän tempun.

"Te olette huijari ja petkuttaja"

Trudeaun päähaastaja on konservatiivipuolueen johtaja Andrew Scheer, joka taannoisessa vaaliväittelyssä viittasi pääministerin mustakasvoiseen menneisyyteen.

– Hän ei muista, kuinka monta kertaa hän värjäsi kasvonsa mustaksi, koska itse asiassa hänellä on aina maski, Scheer sanoi Reutersin mukaan.

– Herra Trudeau, te olette huijari ja te olette petkuttaja, ettekä te ansaitse hallita tätä maata.

Tämä on esimerkki myrkyllisestä ilmapiiristä, joka on uutta kanadalaisessa vaalitaistossa. Oppia tähän on näköjään otettu etelärajan takaa Yhdysvalloista.

Scheer on luvannut tasapainottaa maan budjetin ja eliminoida Trudeaun ajaman "hiiliveron" fossiilisille polttoaineille.

Konservatiivijohtaja on parhaansa mukaan hyökännyt Trudeaun persoonaa vastaan, mutta tämä ei ole onnistunut niin hyvin kuin hän olisi halunnut. Asiaa ei auta sekään, että Scheer on joutunut paljastamaan olevansa Kanadan ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen.

Pienpuolueet vaa'ankieliasemaan

Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan Trudeaun liberaalipuolue ja Scheerin konservatiivit ovat käytännössä tasoissa. Pääministerin puolue on hienoisessa johdossa, minkä seurauksena hän voi saada niukan enemmistön 338-paikkaiseen parlamenttiin.

Kanadan poliittisessa järjestelmässä on erikoista se, että istuva pääministeri saa ensimmäisenä mahdollisuuden yrittää muodostaa hallitusta, vaikka hänen puolueensa jäisikin vaaleissa toiseksi.

Trudeaun on hallituksen muodostaakseen haettava kumppanikseen puolueita vasemmalta.

Tärkeään vaa'ankieliasemaan voivat päästä vasemmistolainen Uusi demokratiapuolue (NDP) tai ranskankielisen Quebecin maakunnan itsenäisyyttä ajava Bloc Québécois.

NDP:n johtajana on värikäs hahmo, keltaista turbaania pitävä sikhi Jagmeet Singh. Hän on huolissaan ilmaston puolesta ja hän haluaa hallituksen rahoittaman huumeohjelman, johon kaikkia halukkaat pääsisivät osallisiksi.

Mielipidemittausten mukaan suuri yleisö pitää keskeisinä kysymyksinä vaaleissa terveydenhoitoa ja ilmastonmuutosta. Myös verot, koulutus ja kannabiksen laillistaminen ovat asioita, joista kanadalaiset haluavat kuulla enemmän.

Andrew Scheer