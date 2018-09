Kanadan Quebec tarjoaa eurooppalaista charmia Pohjois-Amerikan tapaan, asukkaiden elämänilo on vailla vertaa

Kanadan Quebec kutsuu kuljeskelemaan vanhankaupungin kujilla, herkuttelemaan vaahterasiirapilla ja tutustumaan alkuperäiskansojen kulttuuriin.

Quebecin vanhankaupungin rakennukset tuovat mieleen Euroopan, mutta silti kaupungin tunnelma on erilainen kuin vanhalla mantereella. Paikalliset puhuvat äidinkielenään ranskaa, mutta heidän mutkattoman ystävällinen vieraanvaraisuutensa on pohjoisamerikkalaisuutta parhaimmillaan.

Kanadan vanhimman kaupungin historian eri vaiheet ovat jättäneet jälkensä arkkitehtuuriin. Kivenheiton päässä ranskalaisten rakentamasta katedraalista on englantilaisten katedraali, jonka tornista englantilaiset tekivät kiusallaan vähän ranskalaisten tornia korkeamman.

Quebecissä syntynyt ja kasvanut Marie-Pierre Lessard kehuu Unescon suojelemaa vanhaakaupunkia ainutlaatuiseksi.

– Täällä näkyy vaikutteita ranskalaisesta, britannialaisesta, irlantilaisesta ja skotlantilaisesta arkkitehtuurista.

Quebeciläinen matkaopas Marie-Pierre Lessard rakastaa kotikaupunkinsa vanhankaupungin arkkitehtuuria.

Myös kaupungin asukkaiden elämänilo, joix de vivre, on hänen mukaansa vertaansa vailla ja tekee Quebecin hengestä erilaisen kuin vaikkapa englanninkielisessä Kanadassa.

Vaikka Quebec on kauneimmillaan kesällä, muihin vuodenaikoihin tuovat iloa ja väriä muun muassa koko perheen talvifestivaalit kelkkamäkineen ja lumiukkomaskotteineen sekä syksyn sadonkorjuu, joka houkuttaa perheet läheiselle Orleansin saarelle kurpitsoita ja omenoita poimimaan.

Elämänilo on kenties ylimmillään talven väistyessä. Kun öisin on vielä pakkasta, mutta päivällä jo lämmintä, on vaahterasiirapin keittämisen aika.

Local Quebec City Food Tours -retkiyrityksen johtaja Émilie Bergeron kertoo, että perinteisesti quebeciläisperheet omistivat kaupungin ulkopuolella pieniä vaahterasiirappitiloja, joihin koko suku kerääntyi siirappijuhliin. Ruokalistalla oli muun muassa kinkkua, lihaisia piiraita ja runsain mitoin vaahterasiirappisia jälkiruokia, kuten lumihangessa kovetettuja nekkuja.

– Siellä syötiin aamusta iltaan ja soitettiin kansanmusiikkia, ja lapset juoksivat ympäriinsä sokerihumalassa. Jälkikäteen iski ainakin kolmen päivän ruokakooma.

Quebec tunnetaan myös juustoistaan, joissa yhdistyvät ranskalainen juustontekoperinne ja quebeciläinen lähiruuan arvostus. Marie-Eve Naud asettelee maistiaisia tarjolle juustopuoti Fromagerie des Grondinesissa.

Nykyään matkailijankin on helppo päästä osalliseksi ilonpidosta. Valtaosa vaahterasiirappitiloista on kaupallisia, ja vaahterasiirappijuhliin voi ostaa lipun kuka tahansa.

Mikäli vierailu Quebeciin ei osu vaahterasiirapin sadonkorjuuaikaan, pienen kurkistuksen siirapinkeruukulttuuriin tarjoaa La Buche -ravintola, jonka ruokalista ja kansanmusiikkiesiintyjät mukailevat juhlaperinnettä.

Vaahterasiirappia käytetään quebeciläisessä ruokakulttuurissa niin pekonin mausteena kuin tyrnimehun makeuttajanakin. Bergeronin mukaan paikallisesta luonnosta ja lähiseudun maatiloilta saatavat raaka-aineet ovat muutenkin arvossaan.

Viime vuosina pinnalla on ollut boreaaliseksi keittiöksi nimetty ruokatrendi, joka muistuttaa hyvin paljon suomalaista villiruokaa. Keskeisiä raaka-aineita ovat muun muassa riista, kuten hirvi, peura ja villisika sekä marjat, kuten karpalo ja tyrni.

Rue Saint Louis -katu on yksi Quebecin vanhankaupungin tunnetuimpia katuja. Sen varrella on lukuisia ravintoloita.

Boreaalisia herkkuja voi maistella muun muassa Chez Boulay Bistro Borealessa, josta trendi sai alkunsa.

Muutenkin Quebec on herkullisia houkutuksia täynnä. Suuren osan kaloreista voi onneksi kuluttaa kuljeskelemalla ympäriinsä korkealle kukkulalle rakennetun vanhankaupungin mutkittelevia katuja.