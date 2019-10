Kanada jakautui vaaleissa voimakkaasti kahtia – "Rajumpaa kuin olisimme koskaan voineet kuvitella"

Kanadassa käytiin parlamenttivaalit kuluneella viikolla. Justin Trudeau jatkaa maan pääministerinä. Konservatiivinen puolue kavensi liberaalien etumatkaa.

Kanadassa käytiin 43. parlamenttivaalit tällä viikolla. Kanadan liberaalipuolue pysyi vallankahvassa kiinni, minkä myötä Justin Trudeau jatkaa pääministerinä, mutta Kanadan konservatiivinen puolue kavensi liberaalien etumatkaa.

Vaikka Kanadassa voittava puolue muodostaa yksinään hallituksen, vaalituloksen myötä liberaalit menettivät enemmistöhallituksen ja puolueen on nyt kyettävä aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa, ajaakseen muutoksia läpi.

Torontolainen 73-vuotias Oliver Carroll näkee vaalituloksen positiivisena asiana.

– Kun unohdetaan konservatiivit ja katsotaan muita isoja puolueita, kuten NDP:tä ja Bloc Québécoisia, nojaavat ne sosiaalipolitiikaltaan vahvasti vasemmalle. Uskon heidän kykenevän toimimaan liberaalipuolueen kanssa ja kaikkien hyötyvän vähemmistöhallituksesta, Carroll toteaa Lännen Medialle.

– Olen yllättynyt, etteivät konservatiivit pärjänneet tämän paremmin. Trudeau sai toisen elämän, mutta näen ihmisten äänestäneen enemmänkin puoluetta.

Lännessä konservatiiveja, idässä liberaaleja

Haastattelemamme kanadalaiset näkevät maailman kahtiajakautuneena, oikealle ja vasemmalle, ja tämä on tilanne myös Kanadassa. Maassa jako tapahtuu myös maantieteellisesti: lännessä ollaan selkeästi konservatiiveja ja idässä liberaaleja.

– Kun huomioi globaalin poliittisen ilmapiirin, tulos ei yllättänyt. Toki kahtiajako on ehkä rajumpaa kuin olisimme koskaan voineet kuvitella, elokuva-alalla toimiva 50-vuotias Stefan Morel näkee.

– Nyt, kun liberaaleilla on vähemmistöhallitus, tulevista vuosista ei tule yhtä helppoja kuin edellisistä. Tuolloin heillä oli enemmistöhallitus, Trudeau oli uusi kasvo ja hänet nähtiin kansainvälisesti rokkitähtenä – he ikään kuin jyräsivät linjauksensa läpi.

– Se oli tietyissä määrin positiivinen juttu, koska he saavuttivat asioita. Samaan aikaan he ottivat vapauksia, joita ei olisi tullut ottaa, ja maksoivat siitä vaaleissa. He selvisivät vaaleista juuri ja juuri ja mielestäni he ansaitsivat iskun vasten kasvoja. Vähemmistöhallituksen toiminnasta tulee tuotteliaampaa, mutta ei helppoa.

– Monet täällä idässä eivät tiedä, mitä lännessä tapahtuu. Vaalit avasivat silmät. Jos Trudeau kunnioittaa tulosta ja kuuntelee kaikkia kanadalaisia, hänellä on kyky tuoda kanadalaiset lähemmäksi toisiaan – edellyttäen, että puoluejohtajat unohtavat egonsa ja ajavat yhdessä asioita, Morelin seurassa ollut Pam Ennis komppaa.

"Liberaalit huijasivat meitä"

Kaikkien kanadalaisten suhtautuminen vaalitulokseen ei kuitenkaan ollut yhtä optimistinen; jotkut kokivat tulleensa liberaalien huijaamaksi.

– Tulos on sitä, mitä liberaalit suunnittelivat. He ovat vastaanottaneet liberaalisti äänestäviä maahanmuuttajia ja sijoittaneet alueille, joissa on tarjolla enemmän parlamenttipaikkoja. Myös Kanadassa syntyneitä liberaaleja on paljon, mutta ei riittävästi vaalien voittamiseen, Ricky Rogers kommentoi.

– Kanadan kahtiajako johtuu siitä, että ihmiset seuraavat liikaa valtamediaa, he päätyvät valtamedian somekanaviin ja sitä kautta he näkevät yhden puolueen ajavan alas muita puolueita. Monet luottavat valeuutisiin.

"Yli puolet kanadalaisista ei halua Trudeauta johtajaksi"

Läntisessä Kanadassa jotkut äänestäjät ovat niin pettyneitä tulokseen, että he haluaisivat irtautua Kanadasta omaksi valtiokseen.

– Yli puolet kanadalaisista ei halua Trudeauta johtajaksi, mutta jos liberaalit eivät ota aiempaa kovemmin osumaa seuraavien parin vuoden aikana, saatamme olla jumissa liberaalihallituksen kanssa todella pitkään – ellei länsi irtaudu erilleen. Minä valitsisin lännen, Rogers päättää.