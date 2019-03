Kanada ilmoitti keskeyttävänsä Boeing 737 Max -lentokoneiden lennot – Etiopian turman mustat laatikot tutkitaan Saksassa

"Presidentti Donald Trump on sanonut luottavansa konetyyppiin." Se on helppo sanoa, että luottaa johonkin sellaiseen koneeseen, johon ei tarvitse itse mennä. Kongressin pitäisi tehdä nyt pikainen päätös Yhdysvaltojen ilmavoimien "ykkösten" vaihtamisesta 373 Maxeihin. Nämä tällaiset tyypit, joille kaikki sellainen on yhdentekevää, joka ei suoranaisesti itseä koske, ja sellainen tärkeää, joka sattuu olemaan henkilökohtainen etu, ovat ällöttäviä.