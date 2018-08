Kanada ei ole USA:n mukaan tehnyt myönnytyksiä maataloustuotteissa Nafta-neuvotteluissa

Kanada ei ole tehnyt myönnytyksiä maataloustuotteidensa kohdalla Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan uudistamisneuvotteluissa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kauppaedustajan USTR:n tiedottaja.

Neuvotteluissa on meneillään neljäs ja viimeinen päivä. Maitotuotteet ovat keskusteluissa keskeinen kiistanaihe. Yhdysvallat on vaatinut Kanadan suojellun maitoteollisuuden avaamista kilpailulle, mutta Kanada on kieltäytynyt tästä. Kanada sääntelee maidon tuotantoa sekä hintaa, ja ulkomailta tuotavasta maidosta on maksettava tuontitullit.