Kambodzhan vaaleista odotetaan riemuvoittoa maata yli kolme vuosikymmentä hallinneelle Hun Senille

Kriitikoiden mukaan oppositio ja vapaa media on käytännössä kitketty vaalien alta ja että äänestystulos on ennakkoon päätetty.

Huomenna sunnuntaina käytävissä parlamenttivaaleissa nähdään, saako Kambodzhaa jo 33 vuotta hallinneen pääministerin Hun Senin valta jatkoa.

Kyseessä on kuudennet vaalit sen jälkeen maassa pidettiin ensimmäiset vaalit vuosikymmenten veristen sotien ja hirmuhallinnon kärsimysten jälkeen. Käytännössä Hun Senin jatkokautta ei vastusteta, mutta vaaleihin käydään kritiikin säestämänä.

Länsimaat ja YK ovat tuominneet oppositiopuolueen ja ainoan riippumattoman sanomalehden lakkauttamisen sekä kansalaisjärjestöjen vainon. Maan korkein oikeus lakkautti viime vuonna pääoppositiopuolue CNRP:n toimiluvat. Taustalla oli epäily puolueen suunnittelemasta vallankaappauksesta. CNRP:n johtaja Kem Sokha sai vankilatuomion maanpetoksesta.

CNRP hävisi vain niukasti Hun Senin Kambodzhan kansanpuolueelle CPP:lle vuoden 2013 vaaleissa. Se on kiistänyt syytteet vallankaappauksen suunnittelemisesta, ja valtaosa sen johtajista on paennut pois maasta.

Sunnuntaisiin vaaleihin osallistuu lähes 20 puoluetta. Yksikään niistä ei ole kritisoinut Hun Senia tai maan hallintoa. Vuoden 2013 vaaleissa pienet puolueet saivat alle seitsemän prosenttia kaikista äänistä.

Kriitikot: Äänestystulos ennakkoon päätetty

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa ajava, ASEAN-maiden parlamenttien jäsenistä koostuva APHR-järjestö varoittaa, että äänestystulos on etukäteen päätetty.

– Tämä on farssi, rituaali jonka tarkoituksena on toimia kumileimasimena Hun Senin otteelle vallasta, sanoi APHR:n puheenjohtaja, Malesian parlamentin jäsen Charles Santiago tiedotteessa.

Kambodzhassa äänestäminen on vapaaehtoista, joten äänestysaktiivisuus testaa myös valtapuolue CPP:n asemaa. Uurnille asteli vuonna 2013 lähes 70 prosenttia kambodzhalaisista äänioikeutetuista.

Osa maanpaossa olevista opposition jäsenistä on kehottanut maanmiehiään boikotoimaan vaaleja. Uutistoimisto Reutersin mukaan osa äänestäjistä on kertonut painostuksista äänestää Hun Senin CPP:tä. Puolue kiistää syytteet.

Kansallisesta vaalikomiteasta vakuutetaan, että ihmisillä on oikeus äänestää ja kerrotaan, että ihmisten pakottaminen äänestystilanteessa on laitonta.

Komitean mukaan noin 8,3 miljoonaa ihmistä on rekisteröity 22 000 äänestyspisteelle. Komitean mukaan vaalikampanjat ovat sujuneet hyvin, joskin "muutamia liikenneruuhkia" on nähty.

Hun Sen nojaa Kiinan tukeen

Hun Senin Kambodzha -kirjan kirjoittaneen Sebastian Strangion mukaan Hun Sen on saanut Kiinalta miljardien dollarien arvosta tukea armeijalle ja se tukee myös Hun Senin puoluetta.

Tästä syystä länsimaiden Kambodzhalle asettamilla pakotteilla on Strangion mukaan niukalti valtaa. Esimerkiksi Yhdysvallat on asettanut viisumirajoitteita Hun Senille läheisille virkamiehille ja asettanut pakotteita. EU on uhannut Kambodzhaa talouspakotteilla.