Kalifornian suurin maastopalo jatkanut kasvuaan - palossa kuollut ainakin kuusi ihmistä

Yhdysvaltain Kalifornian maastopaloista suurin, Carr-palo on jatkanut kasvuaan. Viikko sitten maanantaina alkunsa saanut palo on polttanut arviolta jo 36 000 hehtaaria maastoa. Vaihtelevat tuulet ja kuivat olosuhteet ovat edistäneet palon leviämistä. Palosta on saatu hallintaan vain noin viisi prosenttia.

Palossa on kuollut ainakin kuusi ihmistä, kertoo NBC News. Uutiskanavan mukaan arviolta 40 000 ihmistä on evakuoitu Carrin liekkien tieltä.

Tiedot osavaltiossa riehuvien maastopalojen määristä ovat vaihdelleet. NBC Newsin mukaan viranomaiset ovat puhuneet 17 suuresta palosta. BBC puolestaan kertoo maastopaloihin tukea antavan kansallisen viraston kertoneen, että Kaliforniassa riehuu tällä hetkellä yhteensä kahdeksan suurta maastopaloa.

Paloja on sammuttamassa arviolta 12 000 palomiestä.

