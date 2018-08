Kalifornian maastopaloista pahimmat ovat Carr ja Ferguson - kuolleita ainakin kahdeksan

Kalifornian 12:sta kaikkien aikojen tuhoisimmista paloista seitsemän on tapahtunut vuoden 2015 aikana tai sen jälkeen, kertoo CNN. Ympäri Kaliforniaa roihuavista metsäpaloista tuhoisimmat ovat nyt Carr ja Ferguson. Niiden yhteenlaskettu kuolonuhrien määrä on noussut kahdeksaan, kertoo NBC. CNN:n mukaan melkein 20 ihmistä on kateissa.

Pohjois-Kalifornian Carr-palossa on kuollut kuusi ihmistä. Kuolleiden joukossa on isoäiti kahden lapsenlapsensa kanssa.

Kalifornian pelastuslaitoksen mukaan Carr on tuhonnut yli 800 kotia. Palo on tehnyt pahaa tuhoa muun muassa 100 000 asukkaan Reddingissä.

- Näytti siltä kuin atomipommi olisi räjähtänyt, paikallinen asukas Josh Lister kuvaili käyntiään palopaikalla CNN:lle.

Evakuointimääräykseen herännyt Lister ja hänen perheensä pakenivat tulimyrskyn läpi. He menettivät tulipalossa kotinsa.

Savu ulottuu Oklahomaan

Keski-Kalifornian Ferguson-palossa on kuollut kaksi ihmistä. Palo on uhannut levitä Yosemiten kansallispuistoon, joka on jouduttu osittain sulkemaan palon vuoksi. Ferguson on CNN:n mukaan erityisen hankala sammutettava, sillä maasto on hyvin jyrkkää ja vaikeakulkuista.

Länsirannikon metsäpalojen savu näkyy jo Yhdysvaltain keskiosassa sijaitsevassa Oklahomassa asti, CNN kertoo. Metsäpalokausi alkaa yleensä Kaliforniassa vasta elokuussa.

Alueella on pitkään piinanneen kuivuuden jäljiltä paljon kuolleita puita ja muuta kuollutta kasvillisuutta, joka ruokkii paloa.

Kalifornian metsäpaloille ei näy säätiedotuksen mukaan helpotusta. Kansallinen sääpalvelu tviittasi alkuviikosta kuivuuden ja kuumuuden jatkuvan Yhdysvaltain länsirannikolla.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun