Kalifornialaiset määrättiin pysymään kodeissaan, Haitissa julistettiin poikkeustila kahden koronavirustartunnan jälkeen

Poikkeustoimet koronaviruksen leviämistä vastaan ovat jatkuneet ympäri maailmaa.

Ihmisiä on määrätty pysymään kotona Kaliforniassa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin mukaan ihmiset saavat käydä ruokaostoksilla, apteekissa, lääkärissä ja itsepalvelupesuloissa pyykkiä pesemässä. Kielto ei koske henkilöitä, jotka työskentelevät yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisillä aloilla.

– Olemme luottavaisia, että kalifornialaiset kestävät tämän tilanteen, Newsom sanoi torstai-iltana Yhdysvaltain aikaan tiedotustilaisuudessa osavaltion pääkaupungissa Sacramentossa.

Kehotus pysyä kotona astui voimaan saman tien. Newsom ei kertonut torstaina, kuinka kauan poikkeustila on voimassa, mutta antoi ymmärtää, että se kestää vähintään kahdeksan viikkoa.

Hän ei kertonut, kuinka määräyksen noudattamista valvotaan. Kuvernööri uskoi, että ihmiset noudattavat määräystä.

Kaliforniassa on todettu yli tuhat koronavirustartuntaa, ja 18 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Kalifornian osavaltiossa on kuollut kolmanneksi eniten ihmisiä Yhdysvaltain osavaltioista.

Newsomin mukaan yli puolet Kalifornian asukkaista saattaa saada koronavirustartunnan seuraavan kahdeksan viikon aikana. Jos ennustus pitää paikkansa, osavaltion sairaalat tarvitsevat 20 000 sairaalapaikkaa lisää.

Aikaisemmin torstaina Newsom pyysi Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia lähettämään "välittömästi" armeijan sairaalalaiva Los Angelesin satamaan.

Trump on kertonut, että maan molemmille rannikoille sijoitetaan yksi puolustusvoimien sairaalalaiva, mutta puolustusvoimien viranomaiset ovat sanoneet, että alukset eivät ole vielä valmiita ottamaan potilaita vastaan.

Osavaltiossa on yli 900 koronavirustartuntaa ja 19 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Maan osavaltioista tartuntamäärissä sitä edellä ovat New York ja Washington. Koko Yhdysvalloissa on jo yli 13 000 tartuntaa.

Haitin todetut tartunnat Euroopasta

Haitissa on julistettu poikkeustila, ja maa sulkee rajansa torstain ja perjantain välisenä yönä paikallista aikaa, kertoo muun muassa Guardian. Karibialla sijaitseva valtio sulkee koulut, yliopistot ja teollisuuspuistoja sekä asettaa iltakahdeksalta alkavan aamuviiteen kestävän ulkonaliikkumiskiellon.

Maassa on todettu kaksi koronavirustartuntaa. CNN:n mukaan yksi sairastuneista on belgialainen mies, joka johtaa paikallista orpokotia. Toinen tartunnan saaneista on Ranskan kansalainen.

Maa on jo aikaisemmin keskeyttänyt lennot Euroopasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Kanadasta. Rajoituksia on otettu aikaisemmin käyttöön myös Dominikaanisen tasavallan vastaisella rajalla.

Haiti on yksi läntisen pallonpuoliskon köyhimmistä maista.

Brasiliassa suljetaan rantoja

Brasilia ilmoitti torstaina paikallista aikaa sulkevansa lähes kaikki rajansa. Brasiliassa on Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan sairastunut 621 ihmistä. Sairastuneiden joukossa on myös ihmisiä maan presidentti Jair Bolsonaron lähipiiristä.

Samalla Rio de Janeiron osavaltio ilmoitti estävänsä ihmisten pääsyn rannoilleen lauantaista alkaen. Osavaltion kuvernööri Wilson Witzel ilmoitti myös, että liikenneyhteydet muihin maan osavaltioihin keskeytettäisiin. Asiasta pitää päättää vielä liittovaltiotasolla.

Argentiinassa ilmoitettiin "ennaltaehkäisevästä ja pakollisesta" eristyksestä, joka kestää maaliskuun loppuun. Maassa on todettu lähes 130 koronavirustartuntaa.

Chilessä taas siirrettiin kansanäänestystä perustuslaista.

Espanjassa hotelleja sairaalakäyttöön

Espanjan hallitus on päättänyt sulkea maan kaikki hotellit. Hotellit ja muut turisteille suunnatut majoitustilat tulee sulkea seitsemän päivän kuluessa, jotta koronaviruksen leviämistä pystytään hillitsemään.

Koronavirus on iskenyt Espanjaan toisiksi pahiten Euroopassa Italian jälkeen. Viranomaisten tietojen mukaan kuolleiden määrä nousi torstaina kolmanneksella 767 ihmiseen. Tartunnan saaneiden määrä nousi neljänneksellä yli 17 000:een.

Espanja on sulkenut aiemmin maarajansa muilta kuin maan kansalaisilta ja maassa asuvilta.

– Vaikeimmat ajat ovat vielä tulossa, jolloin näemme lisää tartuntatapauksia, Espanjan terveysministeri Salvador Illa sanoi torstaina.

Espanjan hallitus ilmoitti samalla, että se tekee maan hoitokodeissa erityisiä toimenpiteitä. Keskiviikkona Madridin syyttäjä ilmoitti, että se aloittaa tutkinnan, kun selvisi, että yli 15 hoitokodin asukasta oli kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kun he eivät olleet päässeet sairaalahoitoon.

Sairaanhoitajat ovat valittaneet Espanjassa, että heillä ei ole riittävästi virukselta suojaavia hanskoja ja kasvosuojaimia.

Irlannissa 30 000 ihmistä ilmoittautui terveydenhuollon apujoukkoihin koronavirustartuntojen lisääntyessä

Irlannissa yli 30 000 ihmistä on valmiina auttamaan taistelussa koronavirusta vastaan, kertovat maan terveysviranomaiset. Maan hallitus pyysi aikaisemmin päteviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia pestautumaan terveydenhuollon työvoimaan.

Viranomaiset kertoivat tiistaina etsivänsä apujoukkoja. Apua etsittiin niin sairaaloihin kuin ambulansseihin.

Irlannissa on todettu yli 550 koronanvirustartuntaa. Maan pääministeri Leo Varadkar on arvioinut, että tartuntoja saattaa olla maaliskuun loppuun mennessä 15 000.

Turkissa aiotaan tehdä koronavirustestejä Etelä-Korean tahtiin

Turkissa aiotaan testata jopa 15 000 ihmistä päivässä koronaviruksen takia, maan terveysministeri kertoi torstaina.

Laajoista koronavirustestauksista kiitosta saanut Etelä-Korea testasi vuorokaudessa 12 000–15 000 ihmistä, kertoo muun muassa Time-lehti. Tartuntojen toteamisella on voitu rajoittaa viruksen leviämistä.

Turkissa todettiin ainoastaan torstaina lähes 170 uutta tartuntaa. Sairastuneita on nyt yli 350.

Kiinalaisviranomaiset raportoivat aikaisin perjantaiaamuna, että maassa ei ole jälleen todettu yhtäkään uutta kotimaista koronavirustartuntaa. Myöskin eilen maassa kerrottiin, että uusia tartuntoja ei olisi lainkaan. Sen sijaan huolta ovat herättäneet ulkomailta tulevat tartunnat.

Koronaviruksen on kerrottu lähteneen leviämään Kiinan miljoonakaupunki Wuhanista.

Juttua päivitetty lisätiedoilla Kalifornian ja Espanjan tilanteesta kello 9.55.