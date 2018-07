Kaleva seuraa: Keski-Ruotsin palo on hallinnassa, mutta nyt alkaa vaarallisin vaihe – oululaisia palomiehiä mukana jälkisammutustöissä

Ruotsin viranomaisten mukaan Ljusdalin lähistöllä Keski-Ruotsissa roihuavat maastopalot alkavat olla hallinnassa, mutta niiden täydelliseen sammuttamiseen menee vielä kuukausia. Käytännössä vasta tuleva talvi ja lumi sammuttavat viimeiset monen metrin syvyydessä kytevät palot.

Paloalue on kymmeniätuhansia hehtaareja.

Gälveborgin läänin maaherra Per Bill kuvaa tilannetta metaforalla ”peto on saatu häkkiin”. Tuli ei siis todennäköisesti pääse enää pahasti leviämään, mutta liekkejä on maastossa yhä ja jälkisammutus kestää pitkään.

Vaikka tiistai on ollut paloalueella erittäin kuuma ja helteinen, maanantain ja tiistain välisen yön sateet hillitsivät paloa.

– Harvoin pääsemme sanomaan Ruotsissa, että onneksi sataa, Bill sanoo.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomiehet toteuttavat tällä hetkellä jälkisammutusta tulipaloalueen pohjoisosassa. Joukkueen johtaja Marko Hottinen kuvailee, että alueella haisee noki ja ympärillä näkyy pelkästään mustaa puustoa ja mustaa maastoa. Paikka paikoin lähialueen maastosta nousee vielä savua.

Maaherra ja Ruotsin kriisinhallintakeskuksen viestinnänjohtaja Marielle Korend Larsson ovat molemmat sitä mieltä, että kun tuli on hallinnassa, alkaa se vaarallisin vaihe.



– Kun maanomistajat pääsevät metsiinsä, he voivat olla varomattomia. Puut kaatuilevat herkästi, koska niiden juuret ovat palaneet, Per Bill sanoo.



Viestintäjohtaja jatkaa, että maahan on saattanut palaa niin suuria aukkoja, että ihminen voi tippua niihin kokonaisuudessaan.

– Voi olla vaikea pelätä palanutta maastoa, jossa ei enää ole liekkejä. Maan alla voi kuitenkin piillä vaara, Larsson sanoo.

Pahimmillaan tuli on piessyt Keski-Ruotsin metsiä 45 metrin korkuisella liekillä. Pahimmat alueet ovat pelkkää mustaa maata, osilla alueista puut seisovat pystyssä ainakin seuraavaan myrskyyn asti.



Vaikka korkeimmat liekit on saatu jo sammutettua, viestintäjohtaja huomauttaa, että tulella on ollut taipumus edetä maan alla ja pompata yhtäkkiä pintaan liekkinä. Suomalaisille avulle on siis vielä toistaiseksi tarvetta.