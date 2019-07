Kaksoset kuolivat oltuaan 8 tuntia helteisessä autossa New Yorkissa – Perheenisä kertoi, että unohti jättää lapset päivähoitoon ennen työvuoroaan

Yksivuotiaat kaksoset todettiin kuolleiksi New Yorkissa sen jälkeen, kun he olivat olleet 8 tuntia kuumassa autossa. Isä kertoi poliiseille unohtaneensa lapset autoon.

Yhdysvalloissa kaksoslapsensa kuolettavasti kuumaan autoon unohtanut isä pääsi takuita vastaan vapaaksi, kertoo The New York Post -lehti.

39-vuotias otettiin kiinni perjantaina iltapäivällä New Yorkissa Bronxin kaupunginosassa sen jälkeen, kun hän oli aamulla jättänyt kyydissä olleet kaksoset autoon, jättänyt auton parkkialueelle ja mennyt aamukahdeksaksi töihin.

The New York Times -lehden mukaan mies työskenteli amerikkalaisille sotaveteraaneille suunnatussa sairaalassa sosiaalityöntekijänä.

Iltapäivällä neljältä, töistä päästyään, mies oli palannut autolleen ja ajanut jonkin matkaa ennen kuin huomasi, että hänen 1-vuotiaat lapsensa olivat auton kyydissä.

Ohikulkija soitti perjantaina hätänumeroon sen jälkeen, kun huomasi miehen huutavan autonsa vieressä.

Lapset todettiin kuolleiksi Bronxissa New Yorkissa perjantaina iltapäivällä.

Lapset todettiin lehtien mukaan kuolleeksi jo tapahtumapaikalla. Mies kertoi poliiseille unohtaneensa lapset autoon sen sijaan, että olisi jättänyt heidät päivähoitoon. Perheenisä oli aamulla kuitenkin jättänyt perheen 4-vuotiaan pojan toiseen hoitopaikkaan. Perheen nuorimmat olivat kuitenkin jääneet autoon työvuoron ajaksi.

Syyte kuolemantuottamuksesta

Mies pidätettiin perjantaina tapahtuman jälkeen, ja hänet vietiin lauantaina oikeuden eteen. Häntä epäillään muun muassa kahdesta kuolemantuottamuksesta.

Mies päästettiin takuita vastaan vapaaksi.

New Yorkissa on parhaillaan kuuma hellejakso. The New York Times -lehden mukaan jo 21 lasta on tänä vuonna kuollut Yhdysvalloissa siihen, että heidät on jätetty kuumiin autoihin.