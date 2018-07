Kaikkien aikojen suurin dinosauruksen jalkaluu kaivettiin esiin Yhdysvalloissa

Dinot kuoli meteoriitin maahansyöksyssä. On mielenkiintoista ajatella, että sen meteoriitin mukana taisi tulla meidän ihmistenkin alkumuoto, josta kädelliset alkoivat kehittymään. Olemmeko me itseasiassa niitä avaruusolioita? Ja mitä meistä kehittyi 65 miljoonan vuoden aikana? Maapallon tuhoava laji, joka pelkän rahanahneuden takia tuhoaa kaiken. Vain yksi asia voi pallomme pelastaa. Se on se henkilö, joka käynnistää kolmannen maailmansodan. Sen jälkeen suurin osa popullaatiostamme kuolee ja ne jotka jäävät henkiin, voivat elää hieman vähemmällä materiaalilla ja luonnonvarojen tuhlaamisella. Muussa tapauksessa ehdimme tuhota maapallon varannot loppuun.