Kaikki rakastavat ranskalaista rautarouvaa – Jyrki Kataisen mielestä Euroopan keskuspankin uusi pääjohtaja on valtavan karismaattinen

Lagarde ja EKP

Christine Lagarde on ensimmäinen nainen EKP:n pääjohtajana. Sitä hän oli myös IMF:n pääjohtajana ja Ranskan valtiovarainministerinä.

Ranskassa on vähän naisia johtoasemissa. Kansanedustajista alle 20 % on naisia. Kansallisessa kestomuistissa on myös Edith Cressonin katastrofaalinen pääministerikausi 1991-1992.

Lagardea arvostetaan yli kaikkien rajojen. Järkytys naisen valinta oli kenties vain vanhoillisille italialaisille.

Jyrki Katainen arvelee, ettei uusi pääjohtaja lähde muuttamaan EKP:n politiikkaa ainakaan nopeasti. Katainen luonnehtii Lagardea linjauksia käytännönläheisiksi ja aikojen muutoksiin sopeutuviksi.

Lagardea ei pidetä sen paremmin haukkana kuin kyyhkynä. EKP:n johtoon myös ehdolla ollut Saksan keskuspankin pääjohtaja Jens Weidmann on määritelty kovan linjan haukaksi.