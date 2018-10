Käänne brexit-neuvotteluissa: Äkkipudotus saatetaan sittenkin välttää

Pelot brexit-neuvotteluiden epäonnistumisesta ovat toistaiseksi hälvenneet neuvotteluiden edettyä kriittiseen vaiheeseen. Kuluva viikko on ratkaiseva Britannian erosopimuksen syntymiselle.

EU-lähteen mukaan Britannia on osoittanut valmiutta liikkua kannoissaan konservatiivien viimeviikkoisen puoluekokouksen jälkeen.

- Olemme hyvin toiveikkaita, että saamme sopimuksen, EU-lähde kertoo STT:lle.

Britannian kerrotaan antaneen ehdotuksia, joiden avulla erosopimuksen aikaansaaminen voi olla helpompaa.

Brexit-toiveikkuus on levinnyt EU-maihin Abban Dancing Queenin sävelin. Pääministeri Theresa Mayn helpottuneen oloinen tanssahtelu konservatiivien puoluekokouksessa enteili hyvää, kuten moni kanaalin toisella puolella toivoi.

Neuvottelut ovat hyvin intensiivisessä vaiheessa, ja virkamiehet molemmilta puolilta ovat koolla tiiviisti.

Tämä viikko on varattu neuvotteluille, joita käydään ennen kaikkea teknisellä tasolla. Poliittiset neuvottelijat kutsutaan koolle, kunhan edistystä on riittävästi. Komissiosta kerrotaan, ettei pääneuvottelijoille ole toistaiseksi sovittu tapaamista.

Vaikein kysymys on edelleen Irlannin raja ja Britannian puolustama saarivaltion yhtenäisyys. May on torjunut ehdotukset, jotka etäännyttäisivät Pohjois-Irlannin muusta saarivaltiosta tullien tai säännöstön puolesta.

Kyse on siitä, missä kohtaa Irlantiin eli EU:n alueelle tulevat tuotteet tarkistetaan ja mahdolliset tullit peritään. Näkyvää rajaa ei haluta Irlannin saaren sisälle poliittisten herkkyyksien takia, mutta Britannian hallituksessa istuva Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP ei halua sitä myöskään Irlanninmerelle.

Huomenna tiistaina DUP-puolueen puheenjohtaja Arlene Foster tapaa Brysselissä EU:n brexit-neuvottelijan Michel Barnierin.

Tulevan suhteen julistus joutuu odottamaan?

EU-johtajat ovat koolla ensi viikon keskiviikkona, mitä on kuvattu "totuuden hetkeksi".

Diplomaattilähteen mukaan Mayn odotetaan puhuvan muille EU-johtajille illallisen aluksi, mutta sen jälkeen hänen pyydetään lähtevän huoneesta.

Jos tällä viikolla käytävissä neuvotteluissa onnistutaan, EU-johtajat voivat antaa hyväksyntänsä erosopimukselle ja hallitsematon brexit vältetään.

- Olemme hyvin luottavaisia, mutta totta kai valmistautumista kaikkiin mahdollisiin lopputuloksiin jatketaan, EU-lähde kertoo.

Hänen mukaansa huippukokouksen aihelista on pakattu keskiviikkona ja torstaina niin täyteen, että EU-johtajien on pakko palata tulevan suhteen julistukseen vielä marraskuussa.

- On melko varmaa, että tarvitsemme huippukokouksen marraskuussa, koska tulevan huippukokouksen pöydällä on niin paljon asioita.

EU-maat ovat antamassa poliittisen julistuksen tulevasta suhteesta Britanniaan. Varsinaiset neuvottelut tulevasta kauppasuhteesta ja muusta yhteistyöstä alkavat vasta eron jälkeen.