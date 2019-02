Juutalaisvastaisuuden nousu kuohuttaa Ranskassa – maa puuttuu netin vihapuheeseen uudella lainsäädännöllä

Juutalaisvastaiset tekojen määrä kasvoi Ranskassa viime vuonna lähes 75 prosentilla.

Ranskan parlamentti säätää kuluvan vuoden aikana lain internetissä tapahtuvan vihapuheen suitsemiseksi. Parlamentti käsittelee viime syksyllä ehdotettua lakia aikaisintaan toukokuussa.

Laki velvoittaa internetin palveluntarjoajia poistamaan vihaa yllyttävän materiaalin "mahdollisimman nopeasti", selvittämään sitä julkaisevien henkilöllisyyden ja jopa estämään heitä käyttämästä sosiaalisen median palveluita.

Asiasta ilmoitti presidentti Emmanuel Macron ranskalaisten juutalaisjärjestöjen Crifin tapaamisessa keskiviikkona, kertoo Le Monde. Hän vertasi vihaa levittävien henkilöiden tilien sulkemista urheilustadioneilla riehuvien huligaanien pysäyttämiseen.

Macron kertoi myös, että maa laajentaa juutalaisvastaisuuden määritelmää. Vastedes Israelin valtion olemassaolon oikeutuksen kiistäminen tullaan tulkitsemaan juutalaisvastaiseksi toiminnaksi.

Presidentti kuitenkin korosti, ettei päätös estä kritisoimasta Israelin valtion toimia. Päätöstä ei toteuteta lailla vaan ohjeistuksena, joka kohdistetaan esimerkiksi poliiseille, maistraateille ja opettajille.

Juutalaisvastaiset teot kuohuttavat Ranskaa

Ranskaa ovat viime päivinä koetelleet useat antisemitistiset teot. Viime viikolla kuuluisan ranskalaispoliitikon, Auschwitzista selviytyneen Simone Veilin muistomuotokuvia töhrittiin Pariisissa.

Keskustelu asiasta yltyi viime lauantain jälkeen. Keltaliivien tuoreimpien mielenosoitusten yhteydessä ryhmä mielenosoittajia ahdisteli tunnettua filosofia Alain Finkielkrautia.

Sen jälkeen yli 90 hautaa turmeltiin juutalaisella hautausmaalla itäranskalaisessa Quatzenheimin kylässä Strasbourgin kaupungin lähellä tiistaina. Haudat oli töhritty hakaristigraffiteilla ja juutalaisvastaisilla iskulauseilla.

Tapauksesta uutisoinut France 3 -televisiokanava joutui lopettamaan vandalisointeja esittelevän Facebook Live -lähetyksen, koska se alkoi kerätä juutalaisvastaisia kommentteja.

Hautausmaalla vieraillut Macron tuomitsi teot.

– Tilanne on huonontunut viime viikkoina. Maatamme, kuten koko Eurooppaa ja kaikkia läntisiä demokratioita, koettelee kenties pahin juutalaisvastaisuuden lisääntyminen sitten toisen maailmansodan, presidentti totesi.

Juutalaisvastaisia tekoja vastustettiin tiistaina marsseilla useissa ranskalaiskaupungeissa. Pariisin, Lillen, Toulousen ja Marseillen kaupungeissa oli liikkeellä tuhansia ihmisiä. Pariisissa kokoontuivat lukuisten poliittisten puolueiden johtajat.

Rikostilastoissa yli 70 prosentin kasvu

Ranskassa juutalaisvihan levittämisestä on syytetty niin äärivasemmiston, äärioikeiston kuin ääri-islamistien edustajia.

Viime vuonna maassa tilastoitiin 541 juutalaisvastaista rikosta. Tilastoissa on mukana niin omaisuuden vahingoittamisia, uhkauksia, väkivallantekoja kuin yksi henkirikoskin. Edellisvuonna luku oli 311, eli rikosten määrä lisääntyi 74 prosentilla.

Ranskassa asuu yli puoli miljoonaa juutalaista, enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa. Crifin johtaja Francis Kalifat sanoi keskiviikkona, että juutalaiset muodostavat alle prosentin maan väestöstä, mutta silti puolet maan rasistista rikoksista kohdistuu heihin.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vetosi tiistaina videoviestissä Ranskan ja Euroopan johtajiin antisemitismin vastustamiseksi.

– Sen on rutto, joka on vaaraksi kaikille, ei vain meille. Se pitää tuomita kaikissa paikoissa ja kaikkina aikoina, joissa se nostaa päätään, hän sanoi The Times of Israelin mukaan.