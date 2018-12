Juncker vakuuttaa: Brexit-sopimusta ei voi avata, vain tarkennukset mahdollisia – tapaa Mayn illalla

EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan Brexit-sopimusta ei enää revitä auki.

Juncker kirjoittaa Twitterissä, että nykyinen sopimusluonnos on paras ja ainoa mahdollinen. Puheenjohtaja sanoo Twitterissä, että uusille neuvotteluille ei ole tilaa. Sopimusluonnokseen voidaan tehdä vain tarkennuksia.

Juncker kertoo, että hän tapaa Britannian pääministeri Theresa Mayn tiistaina illalla Brysselissä.

Pääministeri May siirsi tiistaina äänestystä Brexit-sopimuksesta maan parlamentissa. May tunnusti häviävänsä, jos äänestys tulee.

Britannian markkinat ajautuivat epätietoisuuteen, ja pörssikurssit sekä punnan arvo laskivat.

Brittiparlamentti vaatii paremman sopimuksen neuvottelemista. May on vastannut, ettei sellaista ole luvassa. Hän on kuitenkin luvannut nostaa esiin Irlannin rajakysymyksen keskusteluissa Euroopan unionin kanssa.

