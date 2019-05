Jumalanpilkasta ensin kuolemaantuomittu ja sittemmin vapautettu pakistanilaisnainen pakeni Kanadaan

Protestimyrskyn kohteeksi Pakistanissa joutunut Asia Bibi on elänyt yli puoli vuotta piilossa.

Pakistanilainen kristitty Asia Bibi on jättänyt Pakistanin, kertoivat viranomaiset. Pakistanilaisnaisen tapauksesta uutisoivat muun muassa Reuters ja BBC.

Pakistanin viranomaiset eivät kertoneet, milloin tai minne hän lähti. Hänen asianajajansa Saif Ul Malook sanoi CNN:lle naisen saapuneen Kanadaan, jossa asuu hänen perheenjäseniään.

Jumalanpilkasta syytetty pakistanilainen Asia Bibi vältti kuolemantuomion ja on nyt jättänyt kotimaansa. KUVA: BIBI FAMILY / HANDOUT

Bibi, 48, on joutunut elämään piilossa sen jälkeen, kun Pakistanin korkein oikeus kumosi hänen kuolemantuomionsa viime lokakuussa. Hänet todettiin syyttömäksi jumalanpilkkaan, josta hänet tuomittiin vuonna vuonna 2010.

Neljän lapsen äiti joutui odottamaan kuolemantuomion täytäntöönpanoa vuosikausia eristyssellissä.

Naisen vapautuspäätös herätti Pakistanissa väkivaltaisten protestien aallon, kun jumalanpilkkarangaistuksia kannattavat vanhoillisen islamin kannattajat eivät sulattaneet korkeimman oikeuden päätöstä.

Bibin elämän muutti lasillinen vettä. Hän oli keräämässä hedelmiä naisjoukon kanssa vuonna 2009, kun muut naiset kieltäytyivät juomasta mukista, jota Bibi oli käyttänyt. He olivat sitä mieltä, että muki ei ollut enää puhdas Bibin kristinuskon takia.

Pakistan on muslimimaa, jossa kristittyjä on noin 1,6 prosenttia väestöstä. Uskonnollinen vähemmistö on joutunut maassa syrjinnän kohteeksi.

Syyttäjien mukaan naiset olivat sanoneet Bibille, että tämän pitäisi kääntyä islamin uskoon, johon tämä oli väitetysti vastannut loukkaamalla profeetta Muhammedia. Myöhemmin Bibi joutui pahoinpidellyksi.

Bibi on sanonut aina olevansa syytön. Korkein oikeus piti tapauksen todisteita epäluotettavina.

Vuoden 1990 jälkeen Pakistanissa on pantu täytäntöön 65 kuolemantuomiota jumalanpilkan takia. Bibi oli ensimmäinen nainen, joka sai kuolemantuomion jumalanpilkasta.