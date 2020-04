Jotkut maat purkavat jo liikkumisrajoituksia, Tshekissä rajoituksia vähennettiin torstaina – WHO varoittaa liiasta kiirehtimisestä

Asiantuntijat ovat täysin yksimielisiä että eristys tarvitaan. Eristys tuli voimaan pakon edessä Presidentin käytettyä arvovaltaansa mutta nyt eristys aiotaan kaikessa hiljaisuudessa purkaa. Asiantuntijoiden konsensus on että vähintään kolme viikkoa tarvitaan lisää ja Saksan malliin tiukennettuna, tässä ajassa oireettomien tartutus vähenee ja kokonaistilanteesta saadaan arvio. Mikäli eristys puretaan nyt, on koronavirukselle tehty optimaalinen tilanne muhiutua Uusimaa laisissa ja sitten he infektoivat muun suomen. Samalla tavalla kuin ulkomailta palanneiden annettiin tartuttaa ilman karanteeneja.

Miksi Sanna Marin ei kykene uskomaan asiantuntijoita jotka ovat yksimielisiä rajoitusten purkamisen vaarallisuudesta?

Tässä leikitään arvovalta kilpailua ihmishengillä ja Suomella.

Eristystä ei saa purkaa, laittakaa painetta sähköpostein ja kaikin tavoin presidentille ja omille kansanedustajille ne. Ei saa käydä niin että eristys puretaan viikoksi tai pariksi ja tilanteen paljastuessa Marinille laitetaan uusi eristys.

Oikeasti nyt, jaksamme sen kolme viikkoa. Sanna Marini on jaksettava ja nieltävä ylpeytensä. Hinta eristykseen ennenaikaisesta purkamisesta on liian hirveä!