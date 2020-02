"Johtaja" ei varmista vain arktista väylää, vaan myös Putinin valtaa – väistynyt pääministeri ehti vielä päättää maailman suurimman megajäänmurtajan rahoituksesta

Lider olisi suurempi kuin Itämeren autolautta

Venäjä rakentaa parhaillaan maailman suurimpia jäänmurtajia Pietarissa.

Murtajasarjaan tulee kolme alusta (Arktika, Sibir ja Ural), ja ensimmäisen pitäisi siirtyä kotisatamaansa Murmanskiin vielä tänä vuonna.

Alusten pituus on 173 metriä ja leveys 34 metriä. Uppouma on 25 000 tonnia, mikä on esimerkiksi suomalaismurtajiin verrattuna kaksi- ja puolikertainen.

Kussakin aluksessa on kaksi 175 megawatin (MW) lämpötehoon yltävää ydinreaktoria.

Nämä suurmurtajat kalpenevat kuitenkin uuden Liderin rinnalla.

Jäänmurtajaksi kyseessä on todellinen megajättiläinen, jonka uppouma on noin 56 000 tonnia.

Yli 200-metrinen runko on käytännössä yhtä pitkä kuin uusin Suomesta liikennöivä matkustaja-autolautta Viking Grace, mutta peräti 20 metriä sitä leveämpi.

Murtajan pitäisi pystyä avaamaan 50-metristä väylää yli neljän metrin paksuiseen jäähän ja vieläpä kymmenen solmun nopeudella.

Tähän tarvitaan tehoa kahdesta ydinreaktorista, jotka tuottavat yhteensä yli 600 MW lämpöä. Sähköä alus saa niistä 120 MW.

Tehoa voi verrata esimerkiksi Rauman metsäteollisuudelle ja kaupungille energiaa tuottavaan Rauman Biovoimaan. Sen lämpöteho on 190 MW ja sähköteho 65 MW.

Toinen vertailukohde voisi olla viime vuonna valmistunut kelluva ydinvoimala Akademik Lomonosov.

Suomessakin paljon huomiota herättänyt venäläisvoimalaitos tuottaa lämpöä noin 300 ja sähköä 70 MW.

Liderin hinnaksi on ilmoitettu noin sata miljardia ruplaa eli lähes puolitoista miljardia euroa.

Ensimmäisen aluksen väitetään valmistuvan vuonna 2027. Rakennustelakka on Vladivostokissa sijaitseva Zvezda.