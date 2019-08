Johnson ja Tusk näpäyttelivät toisiaan "herra sopimuksettoman" roolista G7-kokouksen alla – Trumpin mukaan tapaaminen Macronin kanssa oli paras tähän mennessä

Nämä uutisen vain paranevat sitä mukaa kuin viikot kuluvat. Eliitti on täydessä paniikissa ja ahdistettuna viimeiseen nurkkaan jossa kokevat loppunsa.

Minä hieman osasin odottaa, että Johnson tuo uutta ryhtiä Britanniaan, mutta tämä on niin paljon parempaa kuin mitä osasin edes kuvitella. Britannian ei kannata maksaa EU:lle yhtään mitään. Ja mitä EU edes tekisi vaikka Britannia ei maksaisi mitään? EU on epädemokraattisten byrokraattien ylläpitämä riistokoneisto ilman todellista kansojen tukea eli eivät he voi yhtään mitään. Lähettäisivätkö he sota-aluksia Britanniaan? Hhaha voin keroa, että Britannian suvereniteettia ei loukkaa kukaan.

Eli aivan mahtava homma ja toivottavasti Johnson ei suostu maksamaan edes tuota 9 miljardia. Minä en maksaisi riistoeliitille yhtään mitään. Siihen päälle vain kunnon kova brexit ja Britannian asiat lähtevät heti parempaan.

Vaikutukset ulotuvat myös meihin muihin eli EU ei tule tästä koskaan selviämään hengissä ja se tarkoittaa sitä, että kova brexit vapauttaa myös Suomen Brysselin kuristuksesta.

Johnson on Britannian Trump se on nyt todistettu. Voikohan uutispäivä tästä enää parantua? Sehän se vielä puuttuisi jos Kiinan kommunistit olisivat entistäkin enempi paniikissa Hiongkongin tilanteen vuoksi, mutta se on sitten jo kokonaan toinen uutinen vaikka liittyy saumattomasti tähän samaan globaalin eliitin alasajoon.