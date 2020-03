Joe Bidenin murskavoitto Etelä-Carolinassa nosti hänet takaisin demokraattien presidenttikisaan USA:ssa

Yhdysvalloissa demokraattien esivaaleissa Joe Biden kohensi asemiaan ja nousi lähes tasoihin Bernie Sandersin kanssa voittamalla murskaavasti Etelä-Carolinan osavaltiossa.

Yhdysvaltain presidenttipelissä demokraattien ehdokaskamppailu tiivistyy, kun he yrittävät löytää vastaehdokasta istuvalle republikaanipresidentille Donald Trumpille.

Tällä hetkellä vahvimpia kandidaatteja Trumpin haastajaksi ovat Bernie Sanders ja Joe Biden.

Biden nousi demokraattien presidenttikisaan kuilun partaalta, kun hän voitti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä murskaavasti demokraattien esivaalit Etelä-Carolinassa. Biden sai äänistä 48 prosenttia, kun Sanders sai 20 prosenttia.

Tulos on merkittävä, sillä ensi tiistaina, vaalikielellä supertiistaina, peräti neljätoista osavaltiota antaa äänensä demokraattien kisassa. Se tarkoittaa kolmasosaa kaikista esivaalikisan delegaateista eli valitsijoista.

Voitto oli Bidenin ensimmäinen koskaan esivaaleissa. Hän on demokraattien pyrkinyt presidenttiehdokkaaksi kolmesti.

Biden maltillinen, Sanders radikaali vasemmistolainen

Joe Biden, 77, on entinen Barack Obaman varapresidentti kahdeksan vuoden ajan. Bidenillä on laaja kannatus erityisesti tummaihoisen amerikkalaisväestön joukossa.

Biden edustaa maltillista demokraattisiipeä, joka kannattaa vapaata markkinataloutta. Hänen äänestäjänsä toivovat paluuta Obaman politiikkaan Trumpin jälkeen.

Bidenin kovin haastaja on tällä hetkellä Bernie Sanders, 78, joka on amerikkalaisittain kovan linjan vasemmistolainen ja kannattaa talouden sääntelyä sekä perusturvaa. Sanders puhuu vallankumouksesta.

Yhdysvalloissa vasemmisto on nyt poikkeuksellisen kovassa nosteessa muun muassa identiteettipolitiikan nousun myötä.

Demokraattien esivaaleissa maltilliset demokraattiehdokkaat ovat myös tähän mennessä syöneet ääniä toisiltaan.

Bernie Sanders on villinnyt laajoja joukkoja, mutta hänen vallankumouksellisuutensa vieroksuttaa hiljaista enemmistöä.

Sanders johtaa yhä demokraattien esivaaleja, mutta tilanne tasoittui, ja supertiistai voi muuttaa kaiken. Biden on toisena. Kolmantena kisassa on Pete Buttigieg, joka alkaa jäädä jälkeen.

Sandersin heikkoutena on se, että vaikka hän voittaisi demokraattien presidenttiehdokkuuden, hänen mahdollisuuksiaan voittaa Trump pidetään olemattomina. Keskivertoamerikkalainen on suomalaisittain oikeistolainen.

Supertiistain ennakkoasetelmat

Supertiistain ennakoinnissa Bernie Sanders on vahvoilla suuressa Kalifornian osavaltiossa, jossa 3 miljoonaa ennakkoääntä on jo annettu.

Tähän mennessä Sanders on hyödyntänyt tehokasta kenttätyötä, rahankeruuta ja mainostusta, kun maltillisten ehdokkaiden tukijat ovat odottaneet, ketä rahoittaa.

Soppaa on sekoittanut miljardööriehdokas Michael Bloomberg, joka on törsännyt lähes puoli miljardia euroa mainostamiseensa. Hän liittyy kisaan vasta supertiistaiksi, ja jätti neljä ensimmäistä osavaltiota väliin. Hän on aivan omilla luvuillaan rahankäytössä.

Supertiistaina viidessä osavaltiossa on suuri joukko tummaihoisia äänestäjiä, jotka voivat tukea Bideniä. Nämä ovat Alabama, Pohjois-Carolina, Tennessee, Arkansas ja Virginia. Bidenillä on ollut pahoja ongelmia rahankeruussa, mutta hän toivoo tilanteen helpottuvan Etelä-Carolinan voiton myötä.

Demokraattien presidenttiehdokaskisassa vaikeuksissa alkavat olla Buttigieg, Elizabeth Warren ja Amy Klobuchar. Tom Steyer jättäytyi pois kisasta. Warren vannoi jatkavaansa kisaa pitkään.

Demokraattien presidenttiehdokas saa vaaleissa vastaansa istuvan presidentin Donald Trumpin, jonka ei tarvitse käydä läpi republikaanien esivaaleja.