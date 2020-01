Jo 25 on kuollut Kiinassa koronavirukseen ja lähes 1 100 epäillään sairastuneen – Wuhanin kaupunki eristetty ja liikenneyhteydet katkaistu

Se, että viruksesta ei ole mihinkään olisi hyvä juttu. Huono juttu on se, että muuntautuessaan niistä tulee vastustuskykysisiä. On vain vuosien kysymys kun maapalloa kohtaa ennennäkemätön katastrofi jonkun tällaisen sairauden takai. AIkoinaan oli musta surma, mutta silloin väestöä oli vähän. Nyt on eri tilanne ja väestöä on paljon. Globaali ihmisten ja tavaran liikkuvuus on estettävä taudin leviämiseksi ja silloin kaikki pysähtyy. Mitenkähän kiinassa riittää ruoka miljoonakaupungeissa?