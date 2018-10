Jihadistit eivät poistuneet Syyrian Idlibistä takarajaan mennessä

Ääriryhmien taistelijat eivät ole poistuneet Syyrian Idlibistä takarajaan mennessä, kertoo Syyrian sotaa seuraava järjestö Syrian Observatory for Human Rights. Järjestön mukaan jihadistien poistumisesta ei ole mitään merkkejä.

Jihadistien poistuminen alueelta oli yhtenä ehtona Venäjän ja Turkin viime kuussa tekemässä sopimuksessa, jossa sovittiin demilitarisoidusta vyöhykkeestä Idlibin maakunnan ympärille. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoivat tuolloin sopineensa 15-20 kilometriä leveästä vyöhykkeestä kapinallisten ja Syyrian hallinnon joukkojen välissä.

Syyrian luoteisosassa sijaitseva Idlib on maan viimeinen merkittävä kapinallisten hallussa oleva alue, ja demilitarisoidun vyöhykkeen luomisen tarkoituksena on ollut estää humanitaarinen katastrofi, jonka Syyrian hallinnon suurhyökkäys alueelle aiheuttaisi. YK:n mukaan Idlibissä on lähes kolme miljoonaa ihmistä, joista noin puolet on sinne maan muista osista paenneita.

Syyrian presidentti Bashar al-Assad on sanonut, että Turkin ja Venäjän sopimus on vain väliaikainen toimenpide.

Jihadistit: Jatkamme taistelua

Merkittävä osa Idlibistä on jihadistijärjestö Hayat Tahrir al-Shamin hallussa. Järjestö ei ole suoraan ilmoittanut, hyväksyykö se Venäjän ja Turkin sopimusta, mutta se noudatti sopimuksen ensimmäistä ehtoa siirtämällä raskaan aseistuksensa pois demilitarisoidulta vyöhykkeeltä.

Sunnuntaina Hayat Tahrir al-Sham ilmoitti jatkavansa taistelua.

- Arvostamme niiden ponnisteluja, jotka sekä alueen sisällä että ulkomailla pyrkivät suojelemaan vapautettua aluetta, järjestö sanoi viitaten selvästi Turkkiin.

Samaan hengenvetoon jihadistijärjestö varoitti luottamasta Venäjään, jota se kutsui miehittäjäksi.

Asiantuntijat ovat arvelleet, että jos jihadistit eivät vetäydy Idlibistä, Venäjä ja Syyrian hallinnon joukot voivat käyttää tätä syynä hyökkäyksen aloittamiseen.

Seitsemän vuotta kestäneessä Syyrian sodassa on kuollut yli 360 000 ihmistä. Suurhyökkäys Idlibiin voisi kasvattaa uhrilukua merkittävästi.