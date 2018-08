Jemenissä osoitettiin mieltä bussi-iskussa kuolleiden lasten hautajaispäivänä - "Yhdysvallat tappaa jemeniläislapsia"

Tuhannet jemeniläiset ovat osoittaneet mieltään osallistuessaan bussi-iskussa kuolleiden lasten joukkohautajaisiin. Ainakin 29 lasta kuoli bussiin kohdistuneessa ilmaiskussa Luoteis-Jemenissä viime viikon torstaina. Monet lapsista olivat alle 10-vuotiaita.

Saudi-Arabian johtama koalitio on ilmoittanut olevansa iskun takana.

Noin 50 ajoneuvoa osallistui ruumisarkkujen kuljettamiseen Saadan kaupungissa. Hautajaisia seuraamaan tulleet ihmiset näyttivät kuvia lapsista ja huusivat iskulauseita Saudi-Arabiaa ja Yhdysvaltoja vastaan, joka on Saudi-Arabian liittolainen ja tärkeä asetoimittaja.

Monissa kylteissä sanottiin, että Yhdysvallat tappaa jemeniläislapsia.

Koalitio pitää iskua oikeutettuna

Viime torstain isku tehtiin alueella, joka on Jemenin huthikapinallisten hallussa. Saudi-Arabian johtama koalitio on ilmoittanut pitävänsä iskua oikeutettuna sotilaallisena toimena, jolla kostettiin kapinallisten Saudi-Arabian Jizaniin tekemä ohjusisku. Koalitio on myös syyttänyt kapinallisia lasten käyttämisestä ihmiskilpinä.

Saudien johtama liittouma on osallistunut Jemenin konfliktiin vuodesta 2015 lähtien tukeakseen presidentti Abedrabbo Mansour Hadin hallintoa ja hallinnon taisteluita hutheja vastaan.

Jemenin konfliktissa on kuollut lähes 10 000 ihmistä, ja se on YK:n mukaan laukaissut maailman pahimman humanitaarisen kriisin.