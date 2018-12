Jemenin rauhanneuvottelut alkoivat – YK suhtautuu myönteisesti suomalaisen Susanne Dahlgrenin rauhansuunnitelmaan

Jemenin sisällissota

Jemenin sisällissota alkoi maaliskuussa 2015, kun huthikapinalliset hajottivat Jemenin parlamentin ja syrjäyttivät presidentti Abdrabuh Mansur Hadin.

Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit kokosivat länsivaltojen tukeman liittouman taistelemaan Hadin syrjäytetyn hallituksen puolesta. Huthi-kapinalliset etsivät tukea Iranista.

YK:n mukaan jo vuoteen 2016 mennessä sodassa oli kuollut yli 10 000 ihmistä. Jemenin väkivaltaa seuraavan The Armed Conflickt Location & Event Data Projectin mukaan kuolonuhreja on jo noin 57 000.

Nälänhädästä kärsii kahdeksaa miljoonaa jemeniläistä. YK:n mukaan luku voi nousta 14 miljoonaan.

Kolme neljästä jemeniläisestä on riippuvainen ulkomaisesta ruoka-avusta. Maan valuutan arvo on romahtanut, ja ruoan hinta on noussut pilviin.