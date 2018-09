Syyriassa Idlibin pommitukset kiihtyvät, kertoo Syyrian sotaa seuraava järjestö. Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Syyrian hallitusta tukevan Venäjän pommikoneet ovat tänään tehneet Idlibiin kymmeniä ilmahyökkäyksiä.

Luoteis-Syyriassa sijaitseva Idlib on viimeinen merkittävä alue, joka on edelleen kapinallisten hallussa. Suurhyökkäyksen Idlibiin on arvioitu olevan vain ajan kysymys.