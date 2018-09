Japanin Jebi-taifuunilla kymmenen kuolonuhria, satoja loukkaantuneita, yli miljoona taloutta ilman sähköä

Taifuuni on jättämässä saarivaltion liikkuen lauhtuneena sen pohjoisosien yli.

Japanin länsirannikolle tiistaina iskeytynyt poikkeuksellisen voimakas Jebi-taifuuni kylvi tuhoa saarivaltiossa.

Kuolinuhreja on ainakin kymmenen. Heistä kahdeksan on kuollut Japanin kolmanneksi suurimman kaupungin Osakan alueella jäätyään romahtaneiden rakennusten tai lentävien esineiden alle.

Yli 300 ihmistä on loukkaantunut, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli miljoona ihmistä sai evakuointikehotuksen.

Yö lentoasemalla

Yli 3 000 ihmistä jäi tulvavesien takia saarroksiin Osakan Kansain lentoasemalle.

Matkustajia alettiin kuljettaa keskiviikkoaamuna kentältä busseilla ja veneillä läheiselle Koben lentoasemalle, kertoi hallituksen tiedottaja.

Lentoasemalle jääneet tuhannet turistit joutuivat yöpymään asemalla. Televisiolähetys näytti heidän jonottavan ruokaa ja juomia lentokentän myymälöistä.

Kansain lentoasema saattaa olla toiminnassa vasta viikon kuluttua, arvioi lentokenttävirkailija.

Äärisäiden kesä

Jebi-taifuuni on voimakkain rajuilma 25 vuoteen, joka on iskenyt Japaniin. Keskiviikkona se liikkui laantuneena saarivaltion pohjoisosien yli merelle.

Se toi mantereelle rajuja tuulenpuuskia, rankkasateita, tulvia ja maanvyörymiä.

Noin 1,2 miljoonaa taloutta on ilman sähköjä. Teitä ja junayhteyksiä on suljettu. 300 ihmistä on loukkaantunut.

Pääministeri Shinzo Abe, jota kritisoitiin hitaasta reagoinnista heinäkuun tulviin, lähetti päivityksia Osakan lentoaseman pelastustöiden etenemisestä.

Kuluneen kesän sääolot ovat koetelleet Japania. Yli 200 ihmistä kuoli heinäkuun sateissa ja tulvissa. Myös poikkeuksellinen helle tappoi kymmeniä japanilaisia heinäkuussa.

Juttua muutettu kello 10.35. Taifuunin nimi on Jebi ei Jedi.