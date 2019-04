Japanin F-35-hävittäjä putosi Tyyneenmereen – kone oli ensimmäinen Japanissa koottu

On hieman väärin puhua vain koneesta F-35. Konetta tehdään kolmea versiota, A, B ja C jotka on erilaisia. Ei kaikki Volkswagenitkaan ole samanlaisia.

Tuo pudonnut oli mallia A joka lähtee ja palaa lentokentälle. Jos palaa. Suomen ei tuota versiota kannata ottaa. Otetaan versio C jota jenkkien laivasto käyttää. Se toimii tukialuksen kannelta joten Suomi voisi noita sijoitella Kainuun korpeen jollekin niitylle, Lapin hiihtokeskusten parkkipaikoille ja pari vaikka stadissa Senaatintorille. Nousevat ja laskeutuvat pikkupläntille.

Ovat todella häivekoneita, vihulainen ei mitenkään noita löydä heinillä peitettynä maassa. Lentokentät vihulainen tuhoaa ihan ensitöikseen joka sodassa joten sinne reunalle ne koneet jäävät toimettomiksi.

Malli B tai C meille, ei tuo A.