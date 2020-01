Japanin myydyimmän oluen Asahin pääkonttorin moderni ja villi arkkitehtuuri ei häpeile Tokyo Towerin rinnalla. Kultainen tornitalo oikealla on olutfirman pääkonttori. Se vieressä matala musta rakennus on Asahi Beer Hall, jonka katolla on kultainen taideteos Asahi Flame.