Jännitteet kasvavat Etelä-Kiinan merellä: Kiina puhuu taisteluvalmiudesta, Taiwan pyytää kansainvälistä tukea

Katsotaanpa, kuinka käy. Tuleeko lähiajoista aika, jolloin suuret maat todellakin napsivat pieniä avoimesti, invasiivisesti ja seurauksista välittämättä? Vai riittävätkö liittolaissuhteet pienten turvaamiseen?

Ulkopuolisin silmin invaasiossa ei ole järkeä eikä moraalia, mutta invaasion tekijällä on mielestään jokin etu ja vähän menetettävää. Etu on helpompi ymmärtää, mutta miten voimme tajuta, ettei menetettävää - ainakaan hyökkääjän - mielestä ole?

Hyökkääjä voi olla kansainvälisessä kaupassa niin suuressa asemassa, ettei usko invaasiosta seuraavan merkittävää vahinkoa. Kansainvälinen yhteisö voidaan saattaa hajanaiseksi, osa jopa hyökkäävää myötäilijäksi, tai vaatia muiden "puolueettomuutta" konfliktiin. Muulle maailmalle voidaan myös uskotella, että osallistuminen konfliktiin voi olla kallista, moraalitonta tai saada yhteisö uskomaan, että valloitettu maa on aiemminkin ollut hyökkäävän maan osa. "Lailliseksi" invaasio voidaan saada tekaistuin "valloitetun maan avuinpyynnöin" tai "kansanäänestyksin". Media-, raha- tai poliittisella vaikuttamisella voi valloitettavan maan päättäjiä ja kansalaisia ohjata invaasiota vastustaville toimille haluttomammiksi. Valloittaja voi myös invaasiolla taata oman poliittisen asemansa; oma kansa voi nähdä valloitetussa maassa propagandan avulla "historiallisen vääryyden", "ulkoisen uhan" tai "pankin" eli esim. öljylähteet, miksei vapautettavan "veljeskansan" tai puolustettavia "omia kansalaisiaan". Osa hylkkääjistä kokee itsensä ja omat liittolaisensa niin itseriittoisiksi, ettei kansainvälisillä reaktioilla ole väliäkään. Ja aina voi laskea sen varaan, että valloitettua aluetta on vaikea vallata takaisin, ja sekin vaatisi ihmishenkiä - muide on helpompaa vain hyväksyä tilanne. Ja ennen invaasiota voi löysyttää puolustavaa liittoumaa.

Suomessa olemme tietysti ikävässä tilanteessa, jos meihin kohdistuu invaasio, jossa köytetään em. perusteita.