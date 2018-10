Jälleen epäilyttäviä paketteja Yhdysvalloissa, nyt kohteena demokraattisenaattori ja entinen tiedustelujohtaja

Yhdysvalloissa on jälleen lähetetty epäilyttäviä paketteja. Yhdestoista paketti oli osoitettu demokraattisenaattori Cory Bookerille, kertoo liittovaltion poliisi FBI. Paketti löydettiin Floridassa.

Kahdestoista paketti oli puolestaan osoitettu Yhdysvaltain kansallisen tiedustelupalvelun entiselle johtajalle James Clapperille, kertoo uutiskanava CNN. Clapper toimii CNN:n avustajana.

Ennen Bookeria samanlaisia epäilyttäviä paketteja on lähetetty yhdeksälle henkilölle ja CNN:lle. Paketteja on osoitettu muun muassa Hillary Clintonille ja Barack Obamalle.

Parhaillaan FBI, salainen palvelu ja poliisit etsivät pakettien lähettäjää tai lähettäjiä. Viranomaiset yrittävät myös kuumeisesti selvittää, mistä kotitekoisten pommien ainekset ja niiden kirjepaketit on hankittu.

Poliitikot yli puoluerajojen ovat tuominneet pakettien lähettämisen terrorismiksi.

Epäilyttäviä postipaketteja on lähetetty tunnetuille presidentti Donald Trumpia arvostelleille tahoille. Yksikään paketeista ei ole toistaiseksi räjähtänyt, mutta poliisin mukaan paketeissa on putkipommeja, joita on käsiteltävä äärimmäisen varovasti.